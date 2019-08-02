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Як підключити домашню сонячну станцію: покрокова інструкція

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Один із трендів останніх років – заробіток на сонячній енергії. Сьогодні на ринку сонячних станцій в Україні сплеск активності. За перші місяці 2019 року їх уже встановлено у домашніх господарствах понад тисячу, загальною потужністю 33 МВт. В середньому для такої генерації українські ТЕЦ спалюють по 5 залізничних вагонів неекологічного і дорогого кам'яного вугілля у день.

Кілька важливих зауважень:

  1. До монтажу допускається лише обладнання (сонячні панелі та інвертори), сертифіковані в Україні, за наявності всіх паспортів та інструкцій для експлуатації.

  2. Розміщувати сонячну станцію можна як на відкритому просторі, так і на даху будівель із використанням каркасних конструкцій. Переконайтеся, що у вас є місце для неї – станція потужністю 30 кВт із сонячними панелями (до 200 штук) займе площу близько 200 м кв.

  3. У разі нестачі точки потужності необхідно пройти процедуру її збільшення

Як підключити домашню сонячну станцію: покрокова інструкція

Отже, що треба зробити, щоб підключити сонячну станцію:

  • Крок 1. Звернутися в РЕС обленерго із заявою про збільшення потужності домашньої електромережі до 30 кВт, а також зміни напруги у ній до 380 В

Документи: паспорт, ідентифікаційний код, документ про власність на будинок і ділянку, документ на поставку електроенергії на 220 В, а також детальний план ділянки.

Послуги: У комплекс послуг увійде встановлення нового кабелю, опори і трифазного лічильника.

Час: 2-3 тижні

Вартість: близько 25 тис. грн

Як підключити домашню сонячну станцію: покрокова інструкція

  • Крок 2. Монтаж сонячної станції

Змонтувати сонячну станцію можна і самому, попередньо вивчивши інструкції. Але краще звернутися до фахівців. Вони врахують всі нюанси для розміщення сонячних панелей – від кута нахилу до наявності тіні, а також виправлять можливі неполадки.

  • Крок 3. Звернутися до РЕМ із заявою про підключення станції і надати схему підключення станції (можна самому або через підрядну організацію)

Документи: Паспорт, ідентифікаційний код, заява-повідомлення; паспорт обладнання (сонячні панелі, інвертори); лінійна схема підключення

  • Крок 4. На підставі заяви РЕМ встановлює вузол обліку – двонаправлений лічильник із модемом

Вартість – близько 14 тис. грн

Після оплати фахівці обленерго монтують лічильник із модемом і підключають його до мережі

Час: 3-4 дні

Як підключити домашню сонячну станцію: покрокова інструкція

  • Крок 5: Укладення договору купівлі-продажу електроенергії між обленерго та домашнім господарством.

У договорі має бути зазначено розрахунковий рахунок у банку (обленерго не висуває вимог до банку)

Як підключити домашню сонячну станцію: покрокова інструкція

  • Крок 6: Початок генерації сонячної енергії

Загальна кількість часу для встановлення і підключення сонячної станції – 3-4 місяці

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Місце
Україна
Тег
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