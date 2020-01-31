Як заробити на сонячних панелях взимку: озвучено спосіб

Завдяки зниженню температури повітря на 10 ℃ можна підвищити потужність сонячних панелей на 8%.

Про це йдеться в статті видання "Наука і техніка". Видання підкреслює, що знання того, як холод або тепло впливають на продуктивність фотоелектричних модулів, є необхідністю для всіх, хто хоче зайнятися "зеленою" генерацією.

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"Як відомо, сонячні панелі краще працюють при низьких температурах. При цьому ефективність роботи сонячних панелей падає на 0,5% при підвищенні температури на 1 ℃. Сонячні панелі нагріваються на сонці швидше, ніж навколишнє повітря, тому під час роботи днем їх температура буде вища за температуру повітря", – пише видання.

Варто відзначити, що залежність між температурою повітря і температурою панелей не є лінійною. Однак обидва ці чинники пов'язані, тому чим холодніше повітря, тим менше різниця температур.

Для перевірки твердження можна порівняти виробництво електроенергії за кілька днів, з 16 по 22 січня, за допомогою сервісу pvoutput.

Графік видобутку електроенергії Скріншот

Таким чином, порівнюючи коефіцієнт різниці між температурами і потужністю між 16 і 22 січня, можна зробити висновок, що завдяки зниженню температури повітря на 10 ℃, потужність панелей вирісла на 7-8%.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як китайська компанія Jinko Solar повідомила, що довела ефективність своїх двосторонніх сонячних панелей до 22,49%.

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