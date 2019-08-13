Гривні на сонці: як заробити мільйон на домашній сонячній станції

На малій домашній сонячній станції можна заробити до 30 тисяч гривень на місяць. Але для цього доведеться спочатку вкласти гроші. Пройде якийсь час, перш ніж вкладення себе окуплять. Скільки часу і грошей потрібно, щоб почати заробляти на своїй СЕС, і що можна заробити до 2030 року – розбирався OBOZREVATEL.

Про вигоду сонячних електростанцій можна судити з того, що в Україні сьогодні вже працюють за "зеленим" тарифом 11 888 домашніх СЕС.

Вивчаємо матчастину

Припустимо, ми хочемо побудувати домашню сонячну станцію потужністю до 30 кВт. Це невелика потужність, на встановлення якої отримувати спеціальний дозвіл не потрібно. Необхідно тільки подбати про те, щоб виділили спеціальну потужну енерголінію і встановили трифазний лічильник. Це обійдеться приблизно в 25 000 грн.

OBOZREVATEL

Далі потрібно купити сонячні панелі. Їх знадобиться близько 100 шт. Вони можуть в середньому коштувати від 100 до 200 доларів за одну панель. Для кращої ефективності розміщувати їх слід на південній стороні даху або монтувати на спеціальних каркасах, теж орієнтуючи їх на південь.

Серце сонячної станції – инвектор, який переводить постійний струм, що виробляється панелями, в змінний, який використовується побутовими приладами. Тут краще не економити і придбати якісне та надійне обладнання. В цілому, знадобиться кілька инвекторів. Ціна за один – понад 2 000 доларів.

І дуже важливо встановити двонаправлений лічильник, який дозволить враховувати, скільки ви виробили і продали електроенергії, а скільки спожили самі. Його ціна – порядку 14 000 грн.

Разом, з урахуванням монтажу, сонячна станція нашої потужності обійдеться близько 30 тисяч доларів. Вона працює в штатному режимі під час дощу і навіть граду, але в зимовий час панелі потрібно очищати від снігу.

Починаємо заробляти

В Україні все ще діє один з найвищих зелених тарифів в Європі. Це зроблено для того, щоб стимулювати розвиток відновлюваної енергетики в країні. Держава купує електроенергію сонячної станції по 5 грн. 54 коп. за 1 кВт*год, тоді як тариф для побутового споживача електроенергії – 1 грн. 68 коп. за 1 кВт*год.

І ще один аспект: тариф на сонячну енергію буде поступово знижуватися. Але для всіх, хто встиг побудувати станцію до кінця 2019 року, він залишиться незмінним до 2030 року.

Заробіток на домашніх сонячних станціях в Україні набирає популярність

Сьогодні сонячна станція потужністю до 30 кВт може в літній місяць генерувати до 5 000 кВт*год, з яких близько 200 йде на власні потреби, а надлишок можна сміливо продавати "на ринок". Не забудьте укласти договір про купівлю-продаж електрики за "зеленим" тарифом!

На виході заробіток домашньої сонячної станції в жаркий місяць може бути до 30 000 грн. Вартість реалізації проекту зазвичай прирівнюють до потужності обладнання. Виходить – 1 кіловат коштує 1000 доларів. Таким чином, вкладені вами 30 000 доларів в сонячну станцію потужністю 30 кВт, в середньому, окупляться за 5-6 років.

Переходимо до прибутку

І ось тут починається найцікавіше. Розуміючи, що не варто розраховувати на постійну ясну сонячну погоду 365 днів на рік, порахуємо усереднене вироблення електрики в рік. Для нашої станції в 30 кВт вона складе 33 000 кВт*год. За вирахуванням електроенергії, яку ми витратимо на власні потреби – а це десь 3600 кВт*год на рік – на продаж залишається 29 400. Помноживши цей обсяг на "зелений" тариф з урахуванням податків – 4,50 грн – отримуємо більше ніж 132 тисячі грн. Разом, наша СЕС на 30 кВт по закінченні років 5 крім того, що обнулить домашні витрати на світло, буде приносити додаткових 132 тисячі грн на рік.

А за 10 років, що залишилися до 2030 року, коли зелений тариф діяти перестане, сума заробітку може скласти 1 230 000 грн. У будь-якому випадку ви в плюсах. Залишається прийняти рішення і знайти гроші для старту.

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