"Скрестили лодку, самолет и байк": в США показали водяной электровелосипед с крыльями

Компания Manta5 из Новой Зеландии показала рабочую версию водяного электрического велосипеда Hydrofoiler XE-1.

Об этом пишет DigitalTrends. Разработчики показали гибрид электровелосипеда и катера на подводных крыльях во время выставки Consumer Electronic Show (CES) в Лас-Вегасе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электрический водный велосипед Hydrofoiler XE-1 manta5.com

"Что получится, если скрестить лодку, самолет и электрический горный велосипед? Это транспортное средство с педальным приводом, которое позволяет вам ездить по воде, как по суше. Но это не один из тех ужасных катамаранов с большими грязными баллонами. Вместо колес у него подводные крылья", – описывают свои впечатления авторы издания.

Электрический водный велосипед Hydrofoiler XE-1 manta5.com

Электрический велосипед Hydrofoiler XE-1 оснащен не только подводными крыльями, но и небольшим пропеллером, который двигает устройство вперед, когда "велосипедист" начинает крутить педали или включает электрическую тягу. В компании заявляют, что электрический велосипед получил двигатель с мощностью в 460 Вт и способен развивать максимальную скорость до 19 км/час.

Электрический водный велосипед Hydrofoiler XE-1 manta5.com

Устройство изготовлено из прочного углеродного волокна и алюминия для воздушных судов. Создатели уверяют, что избранные материалы позволяют добиться баланса между легкостью и прочностью велосипеда.

Электрический водный велосипед Hydrofoiler XE-1 manta5.com

Сейчас покупатели из Европы могут приобрести велосипед за 5790 фунтов стерлингов (порядка 182 тыс. гривен) не ранее июня 2020 года. Велосипед также можно купить в Украине за 248 тыс. гривен.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Skoda создала гибридный электрический велосипед без педалей, который объединяет в себе функции скутера и самоката.

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