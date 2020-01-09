"Схрестили човен, літак і байк": у США показали водяній електровелосипед з крилами

Компанія Manta5 з Нової Зеландії показала робочу версію водяного електричного велосипеда Hydrofoiler XE-1.

Про це пише DigitalTrends. Розробники показали гібрид електровелосипеда і катера на підводних крилах під час виставки Consumer Electronic Show (CES) у Лас-Вегасі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електричний водний велосипед Hydrofoiler XE-1 manta5.com

"Що вийде, якщо схрестити човен, літак та електричний гірський велосипед? Цей транспортний засіб із педальним приводом, який дозволяє вам їздити по воді, як по суходолу. Але це не один із тих жахливих катамаранів із великими брудними балонами. Замість коліс у нього підводні крила", – описують свої враження автори видання.

Електричний водний велосипед Hydrofoiler XE-1 manta5.com

Електричний велосипед Hydrofoiler XE-1 оснащено не тільки підводними крилами, але і невеликим пропелером, який рухає пристрій вперед, коли "велосипедист" починає крутити педалі або вмикає електричну тягу. У компанії заявляють, що електричний велосипед отримав двигун потужністю 460 Вт і здатний розвивати максимальну швидкість до 19 км/год.

Електричний водний велосипед Hydrofoiler XE-1 manta5.com

Пристрій виготовлено з міцного вуглецевого волокна і алюмінію для повітряних суден. Творці запевняють, що обрані матеріали дозволяють домогтися балансу між легкістю та міцністю велосипеда.

Електричний водний велосипед Hydrofoiler XE-1 manta5.com

Зараз покупці з Європи можуть придбати велосипед за 5790 фунтів стерлінгів (близько 182 тис. грн) не раніше за червень 2020 року. Велосипед також можна придбати в Україні за 248 тис. грн.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Skoda створила гібридний електричний велосипед без педалей, який поєднує в собі функції скутера і самоката.

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