Ринку нафти передбачили крах через дії захисників природи

Світовий попит на нафту може істотно впасти через дії екоактивістів, які пропагують відмову від пластикових виробів, зокрема, соломинок, пакетів та одноразового посуду.

Про це повідомляє "РБК-Україна". Видання зазначає, що сьогодні нафтохімічна промисловість споживає приблизно 15% світового видобутку нафти.

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Наголошується, що зараз низка європейських країн і Китай ухвалили більш жорстку політику щодо використання пластику. В підсумку там скоротився попит на пластикові вироби, для створення яких застосовується нафта.

"Кафе та ресторани відмовляються від пластикових соломинок, магазини – від одноразових пакетів, в багатьох країнах ухвалюються закони про обмеження одноразового пакування в різних сферах. Рано чи пізно ці зміни вплинуть і на нафтогазові компанії", – стверджує видання.

Зниження обсягів споживання пластикових виробів може призвести до падіння попиту на нафту серед нафтопереробних компаній. Це своєю чергою вплине на ціну нафти, а саме спровокує її здешевлення через менший попит.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що пов'язані з різким підвищенням рівня моря прибережні катастрофи, які раніше траплялися раз на століття, до 2050 року почнуть відбувається щороку.

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