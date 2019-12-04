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4 грудня • оновлено в 16:35
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/ Зелена енергія та новини екології

Ринку нафти передбачили крах через дії захисників природи

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Світовий попит на нафту може істотно впасти через дії екоактивістів, які пропагують відмову від пластикових виробів, зокрема, соломинок, пакетів та одноразового посуду.

Про це повідомляє "РБК-Україна". Видання зазначає, що сьогодні нафтохімічна промисловість споживає приблизно 15% світового видобутку нафти.

Ілюстрація

Ілюстрація

mustaqbalweb.com

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Наголошується, що зараз низка європейських країн і Китай ухвалили більш жорстку політику щодо використання пластику. В підсумку там скоротився попит на пластикові вироби, для створення яких застосовується нафта.

"Кафе та ресторани відмовляються від пластикових соломинок, магазини – від одноразових пакетів, в багатьох країнах ухвалюються закони про обмеження одноразового пакування в різних сферах. Рано чи пізно ці зміни вплинуть і на нафтогазові компанії", – стверджує видання.

Зниження обсягів споживання пластикових виробів може призвести до падіння попиту на нафту серед нафтопереробних компаній. Це своєю чергою вплине на ціну нафти, а саме спровокує її здешевлення через менший попит.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що пов'язані з різким підвищенням рівня моря прибережні катастрофи, які раніше траплялися раз на століття, до 2050 року почнуть відбувається щороку.

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Автор
Алекс Шухарт
Теми
Глобальне потепління Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
Green Oboz Екологія нафта
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