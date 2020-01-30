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30 января • обновлено в 16:15
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/ Экология

В Швеции экстренно закроют последнюю угольную электростанцию

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В Швеции после завершения отопительного сезона 2020-2021 года закроют последнюю угольную электростанцию Vartaverket.

Об этом сообщает энергокомпания Fortum, пишет EPRussia. По данным издания, вывод из эксплуатации последнего угольного энергоблока состоится на два года раньше, чем планировалось первоначально.

Угольная теплоэлектростанция Vartaverket

Угольная теплоэлектростанция Vartaverket

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Компания Fortum Stockholm Exergi еще в 2016 году заменила на своих объектах большую часть угольного топлива на биотопливо. В настоящее время руководство компании рассматривает возможность применения на ТЭЦ технологии улавливания и захоронения углерода (CCS), что сделает ее углеродно-нейтральной.

Эта технология может стать эффективной альтернативой сокращению выбросов углекислого газа. Добытый таким образом углерод может храниться в скальных формациях морского дна, использоваться в промышленных процессах или при отоплении теплиц.

Ранее OBOZREVATEL писал, что падение спроса на электроэнергию из угля в пользу возобновляемой энергетики сделает бессмысленной поддержку работы убыточных шахт.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Швеция
Тег
Green Oboz
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