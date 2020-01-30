У Швеції екстрено закриють останню вугільну електростанцію

У Швеції після завершення опалювального сезону 2020-2021 року закриють останню вугільну електростанцію Vartaverket.
Про це повідомляє енергокомпанія Fortum, пише EPRussia. За даними видання, виведення з експлуатації останнього вугільного енергоблоку відбудеться на два роки раніше, ніж планувалося спочатку.
Вугільна теплоелектростанція Vartaverket
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Компанія Fortum Stockholm Exergi ще в 2016 році замінила на своїх об'єктах більшу частину вугільного палива на біопаливо. В даний час керівництво компанії розглядає можливість застосування на ТЕЦ технології уловлювання та захоронення вуглецю (CCS), що зробить її вуглецево-нейтральною.
Ця технологія може стати ефективною альтернативою скорочення викидів вуглекислого газу. Добутий таким чином вуглець може зберігатися в скельних формаціях морського дна, використовуватися в промислових процесах або при опаленні теплиць.
Раніше OBOZREVATEL писав, що падіння попиту на електроенергію з вугілля на користь відновлюваної енергетики зробить безглуздою підтримку роботи збиткових шахт.
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