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30 січня • оновлено в 16:18
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/ Екологія

У Швеції екстрено закриють останню вугільну електростанцію

1.2т
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У Швеції після завершення опалювального сезону 2020-2021 року закриють останню вугільну електростанцію Vartaverket.

Про це повідомляє енергокомпанія Fortum, пише EPRussia. За даними видання, виведення з експлуатації останнього вугільного енергоблоку відбудеться на два роки раніше, ніж планувалося спочатку.

Вугільна теплоелектростанція Vartaverket

Вугільна теплоелектростанція Vartaverket

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Компанія Fortum Stockholm Exergi ще в 2016 році замінила на своїх об'єктах більшу частину вугільного палива на біопаливо. В даний час керівництво компанії розглядає можливість застосування на ТЕЦ технології уловлювання та захоронення вуглецю (CCS), що зробить її вуглецево-нейтральною.

Ця технологія може стати ефективною альтернативою скорочення викидів вуглекислого газу. Добутий таким чином вуглець може зберігатися в скельних формаціях морського дна, використовуватися в промислових процесах або при опаленні теплиць.

Раніше OBOZREVATEL писав, що падіння попиту на електроенергію з вугілля на користь відновлюваної енергетики зробить безглуздою підтримку роботи збиткових шахт.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Швеція
Тег
Green Oboz
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