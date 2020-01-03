"То, что умерло, уже не спасти": угольной энергетике предрекли тяжелые времена

Из-за падения спроса на генерацию электроэнергии с помощью угля в пользу возобновляемой энергетики, в будущем нет никакого смысла поддерживать работу убыточных угольных шахт.

Об этом в своем Telegram-канале пишет блогер Денис Казанский. По его словам, "для угольщиков грядут тяжелые времена".

Закрытие угольной электростанции Hemweg в Нидерландах nos.nl

Блогер напоминает, что в 2019 году энергетики Германии впервые произвели больше электроэнергии из возобновляемых источников (солнца и ветра), чем из угля. По его словам, это говорит о том, что Европа постепенно отказывается от ископаемых видов топлива и угля в частности.

Отметим что по данным организации BDEW и центра исследований ZSW, в 2019 году доля "зеленой" энергетики в валовом потреблении страны составила 43%. В общей сложности на основе возобновляемых источников энергии было выработано более 244 млрд кВт-ч.

В качестве примера блогер также приводит закрытие угольной электростанции Хемвег в Амстердаме. Власти Нидерландов приняли решение досрочно закрыть объект после того, как проиграли судебное дело против экологической организации Urgenda. В 2019 году станция стала источником выбросов почти 3,6 мегатонны СО2, что составило порядка 2% всех выбросов Нидерландов.

"Для угольщиков грядут тяжелые времена. Спрос на энергетический уголь уже упал и будет падать дальше. В этих условиях, конечно, уже совсем нет никакого смысла поддерживать убыточные угольные шахты. То, что умерло, уже не спасти", – уверяет блогер.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правительство Германии закрыло Филипсбургскую атомную электростанцию мощностью 1468 МВт.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся