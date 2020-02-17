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17 февраля • обновлено в 13:13
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Отказ от нефти и газа? В ОАЭ запустят первую атомную электростанцию

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Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выдало разрешение на запуск первого энергоблока атомной электростанции Барака.

Об этом сообщил представитель ОАЭ в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Хамад аль-Каабе, пишет Deitsche Welle. Станция была построена еще в 2017 году, однако ее запуск постоянно переносили.

Отказ от нефти и газа? В ОАЭ запустят первую атомную электростанцию

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"Это исторический момент для ОАЭ, которые стали первой арабской страной в регионе, которая имеет атомную станцию", – заявил аль-Каабе журналистам. После присоединения к сети всех четырех энергоблоков, мощность АЭС достигнет 5,6 ГВт, что сможет покрыть 25% потребностей страны в электроэнергии.

Барака, которая является первой арабской АЭС, расположена на западе ОАЭ, на побережье Персидского залива. В января 2020 года власти ОАЭ сообщали, что первый ток станция должна дать уже через несколько месяцев. Реализация проекта обошлась государству в $20 млрд.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Китае руководство Национальной ядерной корпорации анонсировало запуск реактора ядерного синтеза HL-2M Tokamak в 2020 году.

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Автор
Алекс Шухарт
Тег
Green Oboz
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