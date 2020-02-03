Украину ждет "второй Чернобыль": энергоблоки АЭС изношены на 80%

Украина в ближайшие 30 лет не сможет отказаться от атомной энергетики. Тем не менее, на сегодня 15 работающих реакторов четырех украинских АЭС изношены уже на 80%, а на их полное выведение из строя государству может понадобиться около $15 млрд и одновременно качественная реформа энергетического сектора страны.

Об этом в интервью заявил предприниматель, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, член Совета по инновациям при премьер-министре Игорь Тынный (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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"Без атомной энергетики мы просуществовать в ближайшие 30 лет точно не сможем. Хотя мы страна, которая, наверное, наиболее пострадала в мире (после аварии на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС, – ред.), но тем не менее мы очень безалаберно относимся к вопросу ядерной безопасности", – отметил он.

При этом, по словам Тынного, атомная энергия, которую нередко называют дешевой, такой на самом деле не является, а такое утверждение является мифом.

"Если мы посчитаем, например, сколько государство потратило средств (на программу вывода из эксплуатации ЧАЭС, – ред.), не удивлюсь, что в денежном эквиваленте это обошлось в $1 млрд… В среднем в мире на выведение одного энергоблока из эксплуатации надо $1 млрд. А в Украине их 15. Поэтому я утверждаю, что это миф про дешевую атомную энергетику", – подчеркнул бизнесмен.

Он также добавил, что на этом фоне госкомпания "Энергоатом" недополучает значительные средства, а Фонд, средства которого должны были бы направляться на выведение отработанных и самортизированных энергоблоков, на сегодня фактически является пустым.

В то же время продлевать сроки эксплуатации атомных энергоблоков нельзя до бесконечности. Они изнашиваются, морально устаревают и несут угрозы экологической безопасности. А средств в госбюджете на выведение атомных энергоблоков нардепы из года в год не закладывают.

Тынный подчеркнул, что, если сегодня не заниматься проблематикой изношенности атомных энергоблоков, могут усилиться риски техногенной катастрофы, а Украина вряд ли смогла бы пережить "второй Чернобыль".

Но если уже сегодня целенаправленно внедрять действенные реформы в энергетической сфере, через 30 лет Украина может безболезненно отказаться от АЭС с одновременным замещением недостающих мощностей энергогенерации, прогнозируют эксперты.

Тынный напомнил, что ранее Германия объявила, что закроет все свои АЭС до 2021 года. Швейцария уже отказалась от эксплуатации свой атомной электростанции. При этом ранее в Украине Министерство энергетики и экологии презентовало программу "Зеленый переход", в соответствии с которой в 2050 году в стране доля возобновляемой энергетики должна вырасти до 70%. При этом 30% должны составить атомная генерация и газ. А доля производства э/э из угля должна сократиться до 0%.

В этой связи, как пояснил Тынный, согласно стратегии развития украинской энергетики, все убыточные угольные шахты и дотируемые государством энергопредприятия (кроме "Энергоатома" и "Укргидроэнерго") необходимо оптимизировать или приватизировать.

В Украине один из путей решения проблемы с убыточными госшахтами, по его мнению, – выставить их на продажу частным инвесторам. Так, на сегодня в отечественном все угольные шахты, находящиеся в частной собственности, являются прибыльными и обеспечивают рабочими местами местное население.

И если угольную реформу не внедрить уже в ближайшее время, государство продолжит годами тратить миллиарды гривен "на ветер" вместо внедрения реформ и развития рынка э/э.

Напомним, Энергетический переход – это движение энергетики в сторону чистых и безопасных возобновляемых источников. В рамках Парижского соглашения 2015 года мировое сообщество договорилось ограничить глобальное потепление на уровне значительно ниже 2°С и приложить все усилия, чтобы не превысить 1,5°С. А следовательно, переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) должен произойти организованно и за короткий временной промежуток – в течение нескольких следующих десятилетий. В частности, до 2050 г. транспорт, энергетика, промышленность и население должны полностью перейти на возобновляемые источники энергии, оставив большую часть разведанных залежей угля, а также значительную долю запасов нефти и газа в земле.

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