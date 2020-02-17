Відмова від нафти і газу? В ОАЕ запустять першу атомну електростанцію

Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) видав дозвіл на запуск першого енергоблоку атомної електростанції Барака.

Про це повідомив представник ОАЕ в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) Хамад аль-Каабі, пише Deitsche Welle. Станцію було побудовано ще в 2017 році, проте її запуск постійно переносили.

"Це історичний момент для ОАЕ, які стали першою арабською країною в регіоні, що має атомну станцію", – заявив аль-Каабі журналістам. Після приєднання до мережі всіх чотирьох енергоблоків, потужність АЕС досягне 5,6 ГВт, що зможе покрити 25% потреб країни в електроенергії.

Барака, яка є першою арабською АЕС, розташована на заході ОАЕ, на узбережжі Перської затоки. У січні 2020 року влада ОАЕ повідомляла, що перший струм станція повинна дати вже через кілька місяців. Реалізація проекту обійшлася державі в $20 млрд.

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