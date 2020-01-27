"Мир боли": Илон Маск удивил окружающих рецептом успеха в бизнесе

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что ключевыми качествами бизнесмена, который хочет добиться успеха, являются гибкость и готовность менять свой образ мышления.

Об этом сообщает Inc. Издание напоминает, что финансовые успехи Маска не помешали ему получить репутацию парня, который не боится любой работы и с готовностью преодолевает любые трудности на своем пути.

Илон Маск businessinsider.com

"Вы должны принять тот факт, что вы можете быть неправы. Когда вы впервые основываете компанию, в этом много оптимизма, все замечательно. Сплошное счастье. Но затем вы сталкиваетесь со всевозможными проблемами, и счастья становится значительно меньше, вы проходите через мир боли", – заявил Маск на энергетической конференции в Норвегии.

Для того, чтоб пройти через испытания начинающего предпринимателя с наименьшими потерями, Маск советует следовать трем принципам:

Воспользуйтесь возможностью быть лучше остальных Не избегайте критики. Ищите ее Окружите себя лучшими

Бизнесмен напомнил, как хотел построить миниатюрную теплицу для колонизации Марса в рамках Mars Oasis Project. Для этого он отправился в Россию, чтобы купить межконтинентальные баллистические ракеты, каждая из которых стоила $8 млн. Изучив предложенные варианты, Маск решил создать более доступные ракеты и открыл для этого собственную компанию.

"Если вы выходите на существующий рынок с крупными, опытными конкурентами, ваш продукт или услуга должны быть намного лучше их", – заявил он.

Что касается критики, то бизнесмен считает ее ключевым источником процветания бизнеса, поскольку порой она может быть "на вес золота". Особенно сильно глава Tesla ценит критику со стороны своих друзей.

"Вы должны быть заинтересованы в критике, искать ее, особенно у друзей. Обычно близкие люди знают, что не так, но не хотят говорить, чтобы не обидеть", – подчеркивает Маск.

Также бизнесмен напоминает, что несмотря на образование в области экономики и физики, он постоянно спрашивает советы у окружающих его людей. Умение выслушать точку зрения человека, с которым ты не согласен, является важным для предпринимателя, уверен Маск.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Маск обратился к сотрудникам Tesla с необычным призывом: глава компании назвал основные приоритеты и направления работы на своих фабриках .

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