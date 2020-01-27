"Світ болю": Ілон Маск здивував оточення рецептом успіху в бізнесі

Глава компанії Tesla Ілон Маск заявив, що ключовими якостями бізнесмена, який хоче домогтися успіху, є гнучкість і готовність змінювати свій образ мислення.

Про це повідомляє Inc. Видання нагадує, що фінансові успіхи Маска не завадили йому отримати репутацію хлопця, який не боїться будь-якої роботи і з готовністю долає будь-які труднощі на своєму шляху.

Ілон Маск businessinsider.com

"Ви повинні прийняти той факт, що ви можете бути неправі. Коли ви вперше засновуєте компанію, в цьому багато оптимізму, все чудово. Суцільне щастя. Але потім ви стикаєтеся з різними проблемами, і щастя стає значно менше, ви проходите через світ болю" , – заявив Маск на енергетичній конференції в Норвегії.

Для того, щоб пройти через випробування починаючого підприємця з найменшими втратами, Маск радить дотримуватися трьох принципів:

Скористайтеся можливістю бути краще за інших; Не уникайте критики. Шукайте її; Оточіть себе кращими.

Бізнесмен нагадав, як хотів побудувати мініатюрну теплицю для колонізації Марса в рамках Mars Oasis Project. Для цього він вирушив до Росії, щоб купити міжконтинентальні балістичні ракети, кожна з яких коштувала $8 млн. Вивчивши запропоновані варіанти, Маск вирішив створити більш доступні ракети і відкрив для цього власну компанію.

"Якщо ви виходите на існуючий ринок з великими, досвідченими конкурентами, ваш продукт або послуга повинні бути набагато краще їх", – заявив він.

Що стосується критики, то бізнесмен вважає її ключовим джерелом процвітання бізнесу, оскільки часом вона може бути "на вагу золота". Особливо сильно глава Tesla цінує критику з боку своїх друзів.

"Ви повинні бути зацікавлені в критиці, шукати її, особливо у друзів. Зазвичай близькі люди знають, що не так, але не хочуть говорити, щоб не образити", – підкреслює Маск.

Також бізнесмен нагадує, що незважаючи на освіту в галузі економіки та фізики, він постійно питає поради у оточуючих його людей. Уміння вислухати точку зору людини, з яким ти не згоден, є важливим для підприємця, впевнений Маск.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Маск звернувся до співробітників Tesla з незвичайним закликом: глава компанії назвав основні пріоритети та напрямки роботи на своїх фабриках.

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