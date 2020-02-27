Мільярдер з США закупив сонячних панелей на $12 млн: у чому причина

Засновник IT-компанії Atlassian, мільярдер Майкл Кеннон-Брукс витратив $12 млн на придбання сонячних панелей і акумуляторів Tesla, щоб відновити Австралію після пожеж.

Про це повідомляє Fast Company. Разом із дружиною бізнесмен вкладає кошти в благодійність, щоб допомогти постраждалим від пожеж людям.

Сонячні панелі fastcompany.com

Проєкт під назвою Resilient Energy Collective було створено за три тижні, розповів Кеннон-Брукс. Він реалізований спільно з виробником сонячних панелей 5B і Tesla, яка випускає батареї. Електрику підводять до районів, де ще не відновлені лінії зв'язку.

Мільярдер запевняє, що сонячні панелі й батареї є "надзвичайним рішенням для районів без електрики, яке легко розгортати й транспортувати".

Учасники проєкту підводять світо в штати, що найбільше постраждали від пожеж: Новий Південний Вельс, Вікторію та Південну Австралію. За три тижні їм вдалося відновити подачу електрики на вишки аварійного зв'язку в місті Кобарго (Новий Південний Вельс) і регіоні Джіпсленд (Вікторія) в місті Гунгера. Тепер у жителів є зв'язок з екстреними службами та інтернет.

Протягом 100 днів, якщо знадобиться, учасники Resilient Energy Collective готові забезпечити електрикою ще 100 міст, повідомив AAP Майк Кеннон-Брукс.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в США Tesla випустила нову версію своєї домашньої сонячної системи X-Large потужністю 15,2 кВт.

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