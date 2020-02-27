Panasonic внезапно отказалась создавать солнечные панели вместе с Tesla

Компания Panasonic отказалась от планов по созданию бизнеса по выпуску солнечных панелей вместе с американским концерном Tesla.

Об этом сообщает TechCrunch. Ранее японская компания планировала вложить $272 млн в завод Tesla.

Солнечные панели Tesla tesla.com

Руководство Panasonic обещает, что до конца мая прекратит создавать солнечные панели на заводе Tesla в американском городе Буффало. Окончательно выйти из бизнеса компания планирует к сентябрю.

Таким образом японский производитель продолжает избавляться от активов, чтобы сосредоточиться на самых прибыльных проектах. При этом в компании подчеркивают, что решение "не имеет никакого отношения к текущей деятельности Tesla".

Стоит отметить, что в конце 2019 года Panasonic объявила о планах уйти с рынка ЖК-дисплеев и перестала производить плазменные телевизоры и медицинское оборудование, а также продала заводы по выпуску чипов и сократила тысячи рабочих мест. До 2022 года компания хочет сократить расходы на $920 млн.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в США Tesla выпустила новую версию своей домашней солнечной системы X-Large мощностью 15,2 кВт.

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