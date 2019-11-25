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25 ноября • обновлено в 15:11
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/ Биоэнергетика

Мировому рынку пеллет предсказали миллиардный взлет

1.1т
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Мировой рынок древесных топливных гранул (пеллет) по итогам 2019 года превысит $8,5 млрд.

Об этом сообщает профильный портал "Открытый лес" со ссылкой на оценки Global Markets Insights. При этом издание отмечает, что до 2025 года рынок гранул будет расти более чем на 10% в год.

Древесные топливные гранулы (пеллеты)

Древесные топливные гранулы (пеллеты)

infobiomassa.com

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В 2018 году объем мировой торговли топливными пеллетами достиг 22 млн тонн, что на 21% больше, чем годом ранее. При этом США, Канада, Вьетнам, Латвия и Россия совокупно обеспечили почти 70% поставок.

Между тем, основным мировым потребителем, производителем и импортером топливных гранул в настоящий момент является Европа, на втором месте — страны Северной Америки.

В 2018 году объем мировой торговли топливными пеллетами достиг 22 млн тонн, что на 21% больше, чем в 2017 году. В сентябре 2019 года в США экспортировали 626,47 тыс. тонн древесных топливных гранул, что на 5,7% больше, чем годом ранее.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о пользе топливных гранул и преимуществах пеллет перед классическими источниками ископаемого топлива.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
США
Теги
Пеллеты Биотопливо Green Oboz
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