Мировому рынку пеллет предсказали миллиардный взлет

Мировой рынок древесных топливных гранул (пеллет) по итогам 2019 года превысит $8,5 млрд.

Об этом сообщает профильный портал "Открытый лес" со ссылкой на оценки Global Markets Insights. При этом издание отмечает, что до 2025 года рынок гранул будет расти более чем на 10% в год.

Древесные топливные гранулы (пеллеты) infobiomassa.com

В 2018 году объем мировой торговли топливными пеллетами достиг 22 млн тонн, что на 21% больше, чем годом ранее. При этом США, Канада, Вьетнам, Латвия и Россия совокупно обеспечили почти 70% поставок.

Между тем, основным мировым потребителем, производителем и импортером топливных гранул в настоящий момент является Европа, на втором месте — страны Северной Америки.

В 2018 году объем мировой торговли топливными пеллетами достиг 22 млн тонн, что на 21% больше, чем в 2017 году. В сентябре 2019 года в США экспортировали 626,47 тыс. тонн древесных топливных гранул, что на 5,7% больше, чем годом ранее.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о пользе топливных гранул и преимуществах пеллет перед классическими источниками ископаемого топлива.

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