Україна потрапила в топ кращих країн для "зелених" інвестицій

Україна потрапила на 8 місце рейтингу інвестиційної привабливості "зеленої" енергетики серед країн, що розвиваються після того, як піднялася відразу на 55 позицій в 2019 році.

Про це йдеться в щорічному звіті Climatescope 2019, підготовленому дослідницькою агенцією Bloomberg New Energy Finance, передає "Економічна правда". Видання відзначає, що в торішньому звіті Україна займала 63 сходинку.

Ілюстрація green-bri.org

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Всього в рейтингу 104 країни, верхні рядки зайняли Індія, Чилі, Бразилія, Китай, Аргентина, Йорданія і Кенія. Найближчі сусіди України в рейтингу – Аргентина (7 місце) і Перу (9 місце). На останньому місці розташувався Туркменістан.

За даними аналітиків, причиною зростання України в списку стали реформи енергетичного сектора, привабливі "зелені" тарифи і податкові ставки.

У 2018 року європейські країни, що не входять до Євросоюзу, встановили рекорд по залучених інвестиціях у чисту енергію в розмірі $2,2 млрд. Сума за 2018 рік склала понад чверть від загального обсягу інвестицій у регіон за останнє десятиліття.

Зростання відбулося в основному через стрибок інвестиційних потоків в Україну, який у 2018 році склав $801 млн у порівнянні з $46 млн у 2017 році.

У цілому, за даними Bloomberg New Energy Finance, в 2018 році в країнах з економікою, що розвивається, було встановлено 107 ГВт відновлювальних джерел енергії. Серед них сонячна енергія посіла перше місце з 66 ГВт, введених в експлуатацію в 2018 році. На другому місці вітер з 29 ГВт. Потужність малих гідроелектростанцій, біомаси та геотермальних джерел становить 12 ГВт.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україну за допомогою "зелених" облігацій хочуть залучити мільярди доларів інвестицій.

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