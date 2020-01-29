Конец эпохи? Впервые в истории дома в Британии начали отапливать водородом

Здания на территории Килского университета в Великобритании впервые в мире начали использовать водород для отопления.

Об этом сообщает Guardian. В частности, для обогрева жилья используют смесь 20% водорода и природного газа.

В течение двух лет местные энергетики проводили специальный эксперимент, во время которого прошли лабораторные испытания газовых приборов и исследования влияния водорода на материалы в газовой сети. Все приборы отопительных сетей должны быть способны выдерживать 23% водорода соответствии с действующими правилами.

"Материалы, которые мы используем в нашей сети, на самом деле более чем способны справиться с уровнями водорода, которые мы рассматривали", – заявила менеджер газораспределительных сетей Cadent Лорна Миллингтон. По ее словам, метод не требует отдельной инфраструктуры, поскольку водород сразу направляется в существующие трубы и смешивается с газом.

Университет Киля был избран в качестве тестовой площадки, так как он обладает и управляет частной газовой сетью, которая может быть изолирована от основной сети. Сейчас новой смесью отапливается 30 зданий университета и еще 100 домов в округе.

Испытания продлится до июля. В случае успеха программу расширят еще на 670 домов, чтобы продолжить наблюдения в течение 10 месяцев.

Стоит отметить, что главное отличие и преимущество водорода в том, что при горении он производит тепло и воду, а не CO2, как природный газ. Благодаря этому Британия может ежегодно сэкономить около 6 млн тонн выбросов СО2 в год, что эквивалентно исчезновению 2,5 млн авто.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Японии компания Toyota анонсировала строительство экспериментального города Woven City, который будет работать на водородном топливе.

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