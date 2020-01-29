Кінець епохи? Вперше в історії будинки в Британії почали опалювати воднем

Будинки на території Кільського університету у Великобританії вперше у світі почали використовувати водень для опалення.

Про це повідомляє Guardian. Зокрема, для обігріву житла використовують суміш 20% водню й природного газу.

Протягом двох років місцеві енергетики проводили спеціальний експеримент, під час якого відбулися лабораторні випробування газових приладів і дослідження впливу водню на матеріали в газовій мережі. Всі прилади опалювальних мереж повинні бути здатні витримувати 23% водню, відповідно до чинних правил.

"Матеріали, які ми використовуємо в нашій мережі, насправді більш ніж здатні впоратися з рівнями водню, які ми розглядали", – заявила менеджерка газорозподільних мереж Cadent Лорна Міллінгтон. За її словами, метод не потребує окремої інфраструктури, оскільки водень відразу спрямовується в наявні труби й змішується з газом.

Університет Кіля було обрано в якості тестового майданчика, оскільки він володіє і управляє приватною газовою мережею, що може бути ізольована від основної мережі. Зараз новою сумішшю опалюється 30 будинків університету і ще 100 будинків у окрузі.

Випробування триватиме до липня. У разі успіху програму розширять ще на 670 будинків, щоб продовжити спостереження протягом 10 місяців.

Варто зазначити, що головна відмінність і перевага водню в тому, що під час горіння він виробляє тепло й воду, а не CO2, як природний газ. Завдяки цьому Британія може щорічно заощадити майже 6 млн тонн викидів СО2 на рік, що еквівалентно зникненню 2,5 млн авто.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Японії компанія Toyota анонсувала будівництво експериментального міста Woven City, яке працюватиме на водневому паливі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!