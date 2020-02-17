В Исландии нашли неожиданную альтернативу обогреву воды газом

В Исландии администрация города Хефн решила отапливать жилые дома при помощи горячей воды из геотермальных источников энергии.

Об этом сообщает Think Energy. Для реализации проекта решили построить 20-километровую трубу, которая будет подавать тепло из геотермальной области Хоффелла.

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Система отопления, основанная на геотермальной технологии, позволит обеспечить теплом на возобновляемой энергии более 700 домов. Большинство жителей района Хорнафьордюр на юге Исландии получат доступ к геотермальной энергии в конце лета.

Геотермальная область Хоффелла в Хорнафьордуре изучалась в течение многих лет. Государственная коммунальная компания Rarik взяла на себя проект и пробурила скважины для разведки и производства.

После того, как было доказано, что ресурсов достаточно, начались раскопки магистральной траншеи длиной почти 20 километров до города Хефн и прокладка трубы в земле. Строительные работы контролирует компания Mannvit, которая известна своими проектами в области геотермальной энергии.

Стоит отметить, что Исландия является мировым лидером в использовании геотермальных электростанций для производства электроэнергии. Пять основных станций покрывают большую часть спроса на их электрическую систему. Изолированная трубопроводная сеть протяженностью около 700 км соединяет геотермальные коллекторы и отработанное тепло этих геотермальных электростанций, чтобы доставить в городские районы острова горячую воду и отопление.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Канаде компания Eavor Technologies приступила к строительству геотермальной станции нового типа в рамках проекта Eavor-Loop.

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