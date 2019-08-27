Чистая энергия: в Канаде нашли новый способ использовать ядро Земли

В канадской провинции Альберта компания Eavor Technologies приступила к строительству геотермальной станции нового типа в рамках проекта Eavor-Loop.

Об этом сообщает CBC News, подчеркивая, что эксперты уже назвали проект революционным, поскольку для работы ему не нужна вода, а сама станция не выделяет парниковые газы.

По словам президента компании Eavor Technologies Джона Редферна, геотермальная система работает как радиатор, и использует "традиционные компоненты нетрадиционным образом".

"Многое мы делаем наоборот, поскольку обычно при создании скважины под колодец пытаются не попасть в другой колодец, но в нашем случае мы стараемся пересечься с другим колодцем. Мы начинаем бурение в нескольких километрах друг от друга, углубляемся на несколько километров, затем поворачиваем в сторону и идем навстречу, соединяя одну шахту с другой в виде огромной буквы U для создания эффекта радиатора", – рассказал он.

Геотермальный генератор Eavor-Loop https://eavor.com

По данным пресс-службы компании, работы по бурению скважин уже начались, а создание проекта должно завершиться к концу года.

В компании отдельно подчеркивают, что станция станет источником чистой энергии, поскольку Eavor-Loop не загрязняет атмосферу выбросами парниковых газов и не требует наличия воды - вместо нее тепло земли на глубине боле 2 километров будет впитывать особая жидкость.

"Новая технология не наносит вред окружающей среде, и допускает применение на 80% территории мира, в отличие от традиционных геотермальных технологий. Кроме того, так как вся система расположена под землей, ее можно разместить практически где угодно, хоть на заднем дворе дома", – подчеркивает глава компании Eavor Technologies.

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