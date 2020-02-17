В Ісландії знайшли несподівану альтернативу обігріву води газом

В Ісландії адміністрація міста Хефн вирішила опалювати житлові будинки за допомогою гарячої води з геотермальних джерел енергії.

Про це повідомляє Think Energy. Для реалізації проекту вирішили побудувати 20-кілометрову трубу, яка буде подавати тепло з геотермальної області Хоффелла.

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Система опалення, яку засновано на геотермальній технології, дозволить забезпечити теплом на відновлюваної енергії понад 700 будинків. Більшість жителів району Хорнафьордюр на півдні Ісландії отримають доступ до геотермальної енергії в кінці літа.

Геотермальну область Хоффелла вивчали протягом багатьох років. Державна комунальна компанія Rarik взяла на себе проект і пробурила свердловини для розвідки і виробництва.

Після того, як було доведено, що ресурсів достатньо, почалися розкопки магістральної траншеї довжиною майже 20 кілометрів до міста Хефн і прокладка труби в землі. Будівельні роботи контролює компанія Mannvit, яка відома своїми проектами в області геотермальної енергії.

Варто відзначити, що Ісландія є світовим лідером у використанні геотермальних електростанцій для виробництва електроенергії. П'ять основних станцій покривають більшу частину попиту на їх електричну систему. Ізольована трубопровідна мережа протяжністю близько 700 км з'єднує геотермальні колектори і відпрацьоване тепло цих геотермальних електростанцій, щоб доставити в міські райони острова гарячу воду і опалення.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Канаді компанія Eavor Technologies приступила до будівництва геотермальної станції нового типу в рамках проекту Eavor-Loop.

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