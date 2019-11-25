Главная Новости
25 ноября • обновлено в 16:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Энергоэффективность

В Европе нашли самый "зеленый" город мира: что сделали власти

1.1т
Читать материал на украинском

Город Векше в Швеции получил статус "самого зеленого города мира" после того, как начал более чем на 60% обеспечивать свои потребности за счет возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает UaBio. При этом издание отмечает, что основную долю "зеленых" источников энергии города составляет биомасса и биогаз. В самом городе проживает порядка 90 тыс. жителей на площади около 35 кв. км, что сравнимо с городом Умань в Черкасской области.

Часовня города Векше

Часовня города Векше

thecrazytourist.com

Новости
Под Ивано-Франковском город совершил "энергоэффективный" прорыв

Тепло, горячая вода и электроэнергия в город поступает из котельных и ТЭЦ, сжигающих биомассу: древесную щепу, кору, опилки и т.д. Городские автобусы работают на биогазе, который собран со свалок твердых бытовых отходов.

Окрестности города Векше

Окрестности города Векше

swedentips.se

Парк в городе Векше

Парк в городе Векше

swedentips.se

Также в окрестностях города работает лесопилка с полным циклом переработки древесины на пиломатериалы. Все древесные отходы производства сжигаются в котельных города на нужды отопления и горячего водоснабжения. Также город использует геотермальные источники энергии.

Центральная часть города Векше

Центральная часть города Векше

swedentips.se

Улицы города Векше

Улицы города Векше

swedentips.se

"По шведским законом, принятым 100 лет назад, срубив дерево, ты посадить новое. Сейчас в стране высаживают три новых дерева за каждые два срубленные. Таким образом, в настоящее время количество лесов более чем в два раза превышает объем, который был 100 лет назад", – отмечает издание.

Храм Эхо

Храм Эхо

swedentips.se

Замок Телеборг

Замок Телеборг

swedentips.se

По данным BBC, Векше является "самым зеленым городом мира", поскольку до минимума сократил выброс вредных веществ в атмосферу – уже в 2005 году город был в списке мировых лидеров по минимальному количеству вредных выбросов. При этом до 2030 года город вообще планирует отказаться от использования ископаемого топлива.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Польше архитектурное бюро Mobius Architects предложило сделать крышу энергоэффективного дома частью окружающего ландшафта и естественного рельефа местности.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Энергоэффективность" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Энергоэффективность
Место
Швеция
Теги
Green Oboz альтернативная энергетика возобновляемая энергия Экология
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
7
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги