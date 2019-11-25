В Европе нашли самый "зеленый" город мира: что сделали власти

Город Векше в Швеции получил статус "самого зеленого города мира" после того, как начал более чем на 60% обеспечивать свои потребности за счет возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает UaBio. При этом издание отмечает, что основную долю "зеленых" источников энергии города составляет биомасса и биогаз. В самом городе проживает порядка 90 тыс. жителей на площади около 35 кв. км, что сравнимо с городом Умань в Черкасской области.

Часовня города Векше thecrazytourist.com

Тепло, горячая вода и электроэнергия в город поступает из котельных и ТЭЦ, сжигающих биомассу: древесную щепу, кору, опилки и т.д. Городские автобусы работают на биогазе, который собран со свалок твердых бытовых отходов.

Окрестности города Векше swedentips.se

Парк в городе Векше swedentips.se

Также в окрестностях города работает лесопилка с полным циклом переработки древесины на пиломатериалы. Все древесные отходы производства сжигаются в котельных города на нужды отопления и горячего водоснабжения. Также город использует геотермальные источники энергии.

Центральная часть города Векше swedentips.se

Улицы города Векше swedentips.se

"По шведским законом, принятым 100 лет назад, срубив дерево, ты посадить новое. Сейчас в стране высаживают три новых дерева за каждые два срубленные. Таким образом, в настоящее время количество лесов более чем в два раза превышает объем, который был 100 лет назад", – отмечает издание.

Храм Эхо swedentips.se

Замок Телеборг swedentips.se

По данным BBC, Векше является "самым зеленым городом мира", поскольку до минимума сократил выброс вредных веществ в атмосферу – уже в 2005 году город был в списке мировых лидеров по минимальному количеству вредных выбросов. При этом до 2030 года город вообще планирует отказаться от использования ископаемого топлива.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Польше архитектурное бюро Mobius Architects предложило сделать крышу энергоэффективного дома частью окружающего ландшафта и естественного рельефа местности.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!