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11 февраля • обновлено в 07:52
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Потеряем сотни городов: названы последствия изменения климата в Украине

1.8т
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Поднятие уровня моря из-за глобального потепления может привести к полному или частичному затоплению 590 населенных пунктов в Украине.

Такие данные озвучила в эфире ObozTV координатор по вопросам климатической политики Центра экологических инициатив "Экодия" Евгения Засядько. Так, всего за 80 лет может уйти под воду знаменитое Вилково в Одесской области и Херсонес Таврический в Крыму.

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Как рассказала Засядько, соответствующее исследование "Вода близко" провела "Экодия" совместно с учеными. Они исходили из сценария климатологов, что до конца XXI столетия температура на Земле может повыситься на 3 градуса.

"Исходя из этого сценария, мы установили, что уровень моря может подняться до 1 метра. Кажется, что это немного. Но Украина может потерять свыше миллиона гектаров земель, из них более 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель", – предупредила она.

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По прогнозу экологов, около 75 тысяч украинцев могут стать климатическими беженцами. Повышение уровня моря затронет 590 населенных пунктов – как крупных городов, так и поселков.

"Некоторые из них полностью уйдут под воду, некоторые – частично. Вилково, например, затопит на 99%", – подчеркнула Засядько.

Также, уточнила она, бедствие затронет и территорию Крыма.

"Часть Крыма просто уходит под воду. Туда входит Херсонес Таврический, который находится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. И это может быть даже раньше, чем до конца столетия", – предостерегла специалист.

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Нынешняя аномально теплая зима, по словам Засядько, также связана с глобальным потеплением – изменение климата "размывает" границы между сезонами.

"Прошлым летом мы тоже наблюдали резкие перепады температур. Несколько недель были волны тепла, когда держалась температура до +40, а потом она падала до +15… То же самое мы можем увидеть на протяжении всего года. Изменение климата показывает, что мы не можем подготовиться к чему-то конкретному", – отметила она.

Эксперт добавила, что Украине не хватает научной базы и исследований по этой теме. Однако подготовку к последствиям изменения климата необходимо начинать уже сейчас.

Знаменитое Вилково – "украинскую Венецию" – может затопить на 99%

Знаменитое Вилково – "украинскую Венецию" – может затопить на 99%

vedomosti.od.ua

OBOZREVATEL напоминает, что ученые расценивают изменение климата как угрозу для существования человеческой цивилизации. По состоянию на октябрь 2019 года средняя мировая температура уже была на 1,1 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху в конце 18 века.

Эксперты предостерегают, что глобальное потепление приведет к увеличению числа природных катаклизмов и усилению интенсивности стихийных бедствий – от наводнений до засухи.

В январе 2020 года Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата, которую возглавил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Глобальное потепление Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Евгения Засядько
Место
Украина
Теги
Экология климат погода
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