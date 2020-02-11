Головна Новини
11 лютого • оновлено в 11:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Зелена енергія та новини екології

Втратимо сотні міст: названо наслідки зміни клімату в Україні

6.7т
Читати матеріал російською

Підняття рівня моря через глобальне потепління може призвести до повного або часткового затоплення 590 населених пунктів в Україні.

Такі дані озвучила в ефірі ObozTV координаторка з питань кліматичної політики Центру екологічних ініціатив "Екодія" Євгенія Засядько. Так, усього за 80 років може піти під воду знамените Вилкове в Одеській області та Херсонес Таврійський в Криму.

Новини
В Україні хочуть заборонити безкоштовну роздачу пластикових пакетів

Як розповіла Засядько, відповідне дослідження "Вода близько" провела "Екодія" спільно з науковцями. Вони виходили зі сценарію кліматологів, що до кінця XXI століття температура на Землі може підвищитися на 3 градуси.

"Виходячи із цього сценарію, ми встановили, що рівень моря може піднятися до 1 метра. Здається, що це небагато. Але Україна може втратити понад мільйон гектарів земель, з них понад 200 тисяч гектарів сільськогосподарських земель", – попередила вона.

Новини
Глобальне потепління: озвучений моторошний прогноз погоди на 5 років

За прогнозом екологів, близько 75 тисяч українців можуть стати кліматичними біженцями. Підвищення рівня моря торкнеться 590 населених пунктів – як великих міст, так і селищ.

"Деякі з них повністю підуть під воду, деякі – частково. Вилкове, наприклад, затопить на 99%", – наголосила Засядько.

Також, уточнила вона, лихо зачепить і територію Криму.

"Частина Криму просто йде під воду. Туди входить Херсонес Таврійський, який є в списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І це може бути навіть раніше, ніж до кінця століття", – застерегла фахівчиня.

Новини
"Немає води в колодязях!" Еколог попередив, що Полісся перетворюється на степ

Нинішня аномально тепла зима, за словами Засядько, також пов'язана із глобальним потеплінням – зміна клімату "розмиває" кордони між сезонами.

"Минулого літа ми теж спостерігали різкі перепади температур. Кілька тижнів були хвилі тепла, коли трималася температура до +40, а потім вона падала до +15... Те ж саме ми можемо побачити протягом усього року. Зміна клімату демонструє, що ми не можемо підготуватися до чогось конкретного", – зазначила вона.

Експертка додала, що Україні не вистачає наукової бази та досліджень на цю тему. Однак підготовку до наслідків зміни клімату необхідно розпочинати вже зараз.

Знамените Вилкове – "українську Венецію" – може затопити на 99%

Знамените Вилкове – "українську Венецію" – може затопити на 99%

vedomosti.od.ua

OBOZREVATEL нагадує, що вчені розцінюють зміну клімату як загрозу для існування людської цивілізації. Станом на жовтень 2019 року середня світова температура вже була на 1,1 градуса вищою, ніж у доіндустріальну епоху наприкінці 18 століття.

Експерти застерігають, що глобальне потепління призведе до збільшення кількості природних катаклізмів і посилення інтенсивності стихійних лих – від повеней до посухи.

У січні 2020 року Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з подолання наслідків зміни клімату, яку очолив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Руйнуємо міфи про сонячні панелі! Читайте в телеграм-каналі GreenOboz

Читайте всі новини по темі "Глобальне потепління" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Глобальне потепління Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Євгенія Засядько
Місце
Україна
Теги
Екологія клімат погода
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
4
Смішно
0
Цікаво
85
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Какой, интересно, индустриальной деятельностью занимались мамонты, динозавры и прочие миллионы организьмов в истории Земли, что наступали обледенения, высыхания, потопы и прочие глобальные изменения климата?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини

Топпублікації

Топблоги