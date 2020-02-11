Втратимо сотні міст: названо наслідки зміни клімату в Україні

Підняття рівня моря через глобальне потепління може призвести до повного або часткового затоплення 590 населених пунктів в Україні.

Такі дані озвучила в ефірі ObozTV координаторка з питань кліматичної політики Центру екологічних ініціатив "Екодія" Євгенія Засядько. Так, усього за 80 років може піти під воду знамените Вилкове в Одеській області та Херсонес Таврійський в Криму.

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Як розповіла Засядько, відповідне дослідження "Вода близько" провела "Екодія" спільно з науковцями. Вони виходили зі сценарію кліматологів, що до кінця XXI століття температура на Землі може підвищитися на 3 градуси.

"Виходячи із цього сценарію, ми встановили, що рівень моря може піднятися до 1 метра. Здається, що це небагато. Але Україна може втратити понад мільйон гектарів земель, з них понад 200 тисяч гектарів сільськогосподарських земель", – попередила вона.

За прогнозом екологів, близько 75 тисяч українців можуть стати кліматичними біженцями. Підвищення рівня моря торкнеться 590 населених пунктів – як великих міст, так і селищ.

"Деякі з них повністю підуть під воду, деякі – частково. Вилкове, наприклад, затопить на 99%", – наголосила Засядько.

Також, уточнила вона, лихо зачепить і територію Криму.

"Частина Криму просто йде під воду. Туди входить Херсонес Таврійський, який є в списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І це може бути навіть раніше, ніж до кінця століття", – застерегла фахівчиня.

Нинішня аномально тепла зима, за словами Засядько, також пов'язана із глобальним потеплінням – зміна клімату "розмиває" кордони між сезонами.

"Минулого літа ми теж спостерігали різкі перепади температур. Кілька тижнів були хвилі тепла, коли трималася температура до +40, а потім вона падала до +15... Те ж саме ми можемо побачити протягом усього року. Зміна клімату демонструє, що ми не можемо підготуватися до чогось конкретного", – зазначила вона.

Експертка додала, що Україні не вистачає наукової бази та досліджень на цю тему. Однак підготовку до наслідків зміни клімату необхідно розпочинати вже зараз.

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OBOZREVATEL нагадує, що вчені розцінюють зміну клімату як загрозу для існування людської цивілізації. Станом на жовтень 2019 року середня світова температура вже була на 1,1 градуса вищою, ніж у доіндустріальну епоху наприкінці 18 століття.

Експерти застерігають, що глобальне потепління призведе до збільшення кількості природних катаклізмів і посилення інтенсивності стихійних лих – від повеней до посухи.

У січні 2020 року Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з подолання наслідків зміни клімату, яку очолив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

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