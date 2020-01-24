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24 января • обновлено в 15:43
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/ Экология

Правительство Украины создало группу, которая будет преодолевать последствия изменения климата

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Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата.

Об этом в Telegram сообщает премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его данным, группу возглавил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Иллюстрация

Иллюстрация

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"Ее цель – охрана здоровья и благосостояния граждан от рисков и последствий изменения климата. Вместе с ЕС мы будем нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения", – заявил чиновник.

По словам премьера, 28 января в Брюсселе, во время 6-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, украинская сторона будет обсуждать вопросы сотрудничества по Европейском зеленом соглашении. Украина хочет присоединиться к соглашению на этапе формирования в роли полноценного игрока, отметил Гончарук.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал про вывод Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которые сообщили, что связанные с резким повышением уровня моря прибрежные катастрофы, которые раньше случались раз в столетие, к 2050 году начнут происходит каждый год. По мнению исследователей, грядущие катастрофы будут происходить вне зависимости от того, произойдет ли сокращение вредных выбросов в атмосферу, как того требуют экологи.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Глобальное потепление
Персоны
Алексей Гончарук Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия Экология Выбросы СО2
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