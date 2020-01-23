"Це складно": у США гнівно дорікнули Греті Тунберг

Шведська активістка Грета Тунберг повинна пройти курс економіки в коледжі, і тільки після цього може закликати уряди світу до відмови від викопного палива.

Про це заявив глава Міністерства фінансів США Стівен Мнучін, повідомляє видання MarketWatch. За словами чиновника, питання захисту навколишнього середовища набагато складніші, ніж це здається на перший погляд.

Грета Тунберг hurimg.com

"Після того, як вона піде в коледж і пройде курс економіки, вона зможе повернутися і пояснити нам це", – заявив Мнучін, відповідаючи на прохання прокоментувати заклик Тунберг до відмови від вуглеводневого палива. Таку заяву дівчина зробила, виступаючи на міжнародному форумі в Давосі.

Мнучін також заявив, що в справі захисту навколишнього середовища буває нелегко знайти правильні рішення проблем.

"Ще до того, як я став міністром, і у мене з'явився водій, у мене був електромобіль Tesla. Я їздив по Каліфорнії, і мені це подобається. Але ніхто не звертає увагу на те, звідки береться електрика для електромобілів", – підкреслив чиновник.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Грета Тунберг потрапила в скандал після поїздки в салоні першого класу.

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