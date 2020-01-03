Германия в новогоднюю ночь лишилась атомной электростанции

Правительство Германии закрыло Филипсбургскую атомную электростанцию мощностью 1468 МВт. Всего в стране останется шесть работающих объектов ядерной энергетики.

Об этом сообщает AP. Станция начала работать в 1984 году, и ее закрытие состоялось в рамках плана по отказу от ядерной энергии до конца 2022 года.

Филипсбургская атомная электростанция en24.news

Операционная компания EnBW отключила станцию от сети 31 декабря 2019 года, тогда же закончился срок лицензии объекта. При этом защитники ядерной энергетики выразили протест: по их мнению, отключение атомных реакторов угрожает энергетической безопасности страны и делает ее зависимой от поставок угля и газа, отмечает издание.

В соответствии с планом перехода на возобновляемую энергетику, Германия в ближайшие годы планирует полностью отказаться от ископаемого топлива и атомной генерации. До 2038 года в стране полностью прекратят производство электричества посредством угольных электростанций.

Издание отмечает, что в прошлом году возобновляемые источники энергии обеспечили Германии более 47% электроэнергии. При этом, по данным Института Фраунгофера, ядерная генерация дала стране 13% от общего количества энергии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правительство Швейцарии в рамках общегосударственного отказа от ядерной энергии приняло решение закрыть атомную электростанцию Мюленберг.

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