Швейцария "приговорила" ядерную энергетику: власти пошли на радикальный шаг

Правительство Швейцарии в рамках общегосударственного отказа от ядерной энергии приняло решение закрыть атомную электростанцию Мюленберг.

Об этом сообщает SwissInfo. Станция была одной из самых старых в стране и проработала 47 лет.

Атомная электростанция в коммуне Мюллеберг bkw.ch

Правительство Швейцарии ранее заявило, что более не намерено строить новые объекты ядерной энергетики. Также власти сообщили о планах вывести из эксплуатации существующие ядерные реакторы в конце срока их службы.

Реактор станции Мюленберг был деактивирован в прямом эфире в 12:30 по местному времени. При этом издание отмечает, что за 40 лет работы станция выработала достаточно электричества, чтобы обеспечить им город Берн на 100 лет.

"Естественно мы приветствуем решение закрыть завод. Мы были бы рады, если бы он был закрыт ранее", – заявил представитель французской федерации антиядерных групп. При этом другие граждане Швейцарии негативно отнеслись к закрытию станции.

Следующим объектом ядерной энергетики, который ожидает закрытия, станет АЭС в городе Бецнау. Станция была открыта в 1969 году.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Китае руководство Национальной ядерной корпорации анонсировало запуск реактора ядерного синтеза HL-2M Tokamak в 2020 году.

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