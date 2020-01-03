Німеччина в новорічну ніч втратила атомну електростанцію

Уряд Німеччини закрив Філіпсбургську атомну електростанцію потужністю 1468 МВт. Всього в країні залишиться шість діючих об'єктів ядерної енергетики.

Про це повідомляє AP. Станція почала працювати в 1984 році, і її закриття відбулося в рамках плану щодо відмови від ядерної енергії до кінця 2022 року.

Філіпсбургська атомна електростанція en24.news

Операційна компанія EnBW відключила станцію від мережі 31 грудня 2019 року, тоді ж закінчився термін ліцензії об'єкта. При цьому захисники ядерної енергетики висловили протест: на їхню думку, відключення атомних реакторів загрожує енергетичній безпеці країни і робить її залежною від поставок вугілля і газу, зазначає видання.

Відповідно до плану переходу на відновлювану енергетику, Німеччина в найближчі роки планує повністю відмовитися від викопного палива і атомної генерації. До 2038 року в країні повністю припинять виробництво електрики за допомогою вугільних електростанцій.

Видання відзначає, що в минулому році поновлювані джерела енергії забезпечили Німеччини понад 47% електроенергії. При цьому, за даними Інституту Фраунгофера, ядерна генерація дала країні 13% від загальної кількості енергії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як уряд Швейцарії в рамках загальнодержавного відмови від ядерної енергії прийняв рішення закрити атомну електростанцію Мюленберг.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!