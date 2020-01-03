Головна Новини
3 січня • оновлено в 10:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Зелена енергія та новини екології

Німеччина в новорічну ніч втратила атомну електростанцію

1.3т
Читати матеріал російською

Уряд Німеччини закрив Філіпсбургську атомну електростанцію потужністю 1468 МВт. Всього в країні залишиться шість діючих об'єктів ядерної енергетики.

Про це повідомляє AP. Станція почала працювати в 1984 році, і її закриття відбулося в рамках плану щодо відмови від ядерної енергії до кінця 2022 року.

Філіпсбургська атомна електростанція

Філіпсбургська атомна електростанція

en24.news

Новини
У Німеччині зелена енергія вперше перевищила вугільну та атомну: завдяки чому

Операційна компанія EnBW відключила станцію від мережі 31 грудня 2019 року, тоді ж закінчився термін ліцензії об'єкта. При цьому захисники ядерної енергетики висловили протест: на їхню думку, відключення атомних реакторів загрожує енергетичній безпеці країни і робить її залежною від поставок вугілля і газу, зазначає видання.

Відповідно до плану переходу на відновлювану енергетику, Німеччина в найближчі роки планує повністю відмовитися від викопного палива і атомної генерації. До 2038 року в країні повністю припинять виробництво електрики за допомогою вугільних електростанцій.

Видання відзначає, що в минулому році поновлювані джерела енергії забезпечили Німеччини понад 47% електроенергії. При цьому, за даними Інституту Фраунгофера, ядерна генерація дала країні 13% від загальної кількості енергії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як уряд Швейцарії в рамках загальнодержавного відмови від ядерної енергії прийняв рішення закрити атомну електростанцію Мюленберг.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Алекс Шухарт
Місце
Німеччина
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія Альтернативна енергетика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги