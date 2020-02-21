В Украине начали готовить закон о накопителях энергии

Весной в Украине может быть принят закон, согласно которому будут легализованы системы накопления энергии, которые необходимы для балансирования "зеленых" источников энергии.

Об этом заявил первый заместитель председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет "Энергореформа". По словам эксперта, своевременность и востребованность закона "не вызывает сомнений".

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"Законопроект обсуждается очень активно, уже было две рабочих группы, и я думаю, мы имеем хорошие шансы этой весной получить изменения в закон о рынке электрической энергии", – заявил Кудрицкий. По его словам, представители энергетического рынка принимают активное участие в подготовке текста этого закона, поскольку сейчас в нем "некоторые формулировки требуют уточнений".

Эксперт отмечает, что дефицит систем накопления остро ощущается энергосистемой из-за стремительного роста количества генерации из возобновляемых источников. При этом график выработки "зеленой" энергии, подчеркивает он, все еще очень сложно прогнозировать.

По мнению Кудрицкого, проблемы с балансированием энергосистемы будут только усугубляться, поскольку все больше проектов ВИЭ будут к ней присоединены.

При этом эксперт прогнозирует, что первые системы накопления могут появиться в Украине не раньше 2021 года. В качестве причины называется неработающий рынок вспомогательных услуг, что не позволяет рассчитать стоимость услуги балансирования.

По словам Кудрицкого, для получения систем накопления электроэнергии в максимально сжатые сроки, нужно "не только рассчитывать на рыночные сигналы, но и думать о других путях быстрого создания таких систем". Для этого понадобятся "определенные законодательные рамки, позволяющие понять отличие оператора системы накопления от других участников рынка".

Ранее OBOZREVATEL писал, что компания Innogy построит в Ирландии первое хранилище энергии, состоящее из аккумуляторных батарей, мощностью 60 МВт.

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