Международные компании проявляют заинтересованность в строительстве систем накопления энергии в Украине.

Об этом заявила советник юридической компании Hillmont Partners, руководитель практики энергетики Татьяна Миленькая, пишет "Энергореформа". Такое заявление эксперт сделала на форуме "Балансирование энергосистемы и системы накопления энергии", организованном "Energy-Club" 19 февраля.

Хранилище энергии businessgreen.com

"Среди компаний, проявляющих интерес, есть как большие международные компании, так и представители средне-крупного бизнеса. Некоторые из них предварительно заявили о готовности инвестировать в инфраструктурные проекты по строительству систем накопления энергии. Некоторые инвесторы запланировали проведение встреч на высшем уровне, в том числе с представителями профильного министерства и системного оператора передачи НЭК "Укрэнерго", – заявила Миленькая.

По ее словам, пока в Украине нет регуляторной базы для привлечения частных инвестиций в хранилища энергии. В итоге инвесторы, не знают, по каким правилам будет работать рынок, и не могут этого прогнозировать, резюмирует она.

"Есть определенная распорошенность между усилиями разных стейкхолдеров при разработке нормативного регулирования. На сегодняшний день в парламенте зарегистрировано два законопроекта: первый более комплексный, возвращен автору на доработку, второй сейчас рассматривается в комитете по вопросам энергетики и требует определенной доработки", – разъяснила ситуацию юрист.

В результате инвесторы не могут полноценно строить расчеты и принимать решения по инвестированию, отметила Миленькая. Прежде, чем зайти на новый рынок, инвесторы должны убедиться в прозрачности и недискриминационности условий для всех участников рынка, подчеркнула эксперт.

Ранее OBOZREVATEL писал, что исследователи в Австрии предложили использовать гравитационные хранилища энергии для накопления энергии из возобновляемых источников в регионах с низким потреблением электричества.

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