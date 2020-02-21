В Україні почали готувати закон про накопичувачі енергії

Навесні в Україні може бути прийнято закон, згідно з яким будуть легалізовані системи накопичення енергії, які необхідні для балансування "зелених" джерел енергії.

Про це заявив перший заступник голови правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише "Енергореформа". За словами експерта, своєчасність і затребуваність закону "не викликає сумнівів".

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"Законопроект обговорюється дуже активно, вже було дві робочі групи, і я думаю, ми маємо хороші шанси цієї весни отримати зміни в закон про ринок електричної енергії", – заявив Кудрицький. За його словами, представники енергетичного ринку беруть активну участь в підготовці тексту цього закону, оскільки зараз в ньому "деякі формулювання вимагають уточнень".

Експерт зазначає, що дефіцит систем накопичення гостро відчувається енергосистемою через стрімке зростання кількості генерації з відновлюваних джерел. При цьому графік вироблення "зеленої" енергії, підкреслює він, все ще дуже складно прогнозувати.

На думку Кудрицького, проблеми з балансуванням енергосистеми будуть тільки посилюватися, оскільки все більше проектів ВДЕ буде до неї приєднано.

При цьому експерт прогнозує, що перші системи накопичення можуть з'явитися в Україні не раніше 2021 року. В якості причини називається непрацюючий ринок допоміжних послуг, що не дозволяє розрахувати вартість послуги балансування.

За словами Кудрицького, для отримання систем накопичення електроенергії в максимально стислі терміни, потрібно "не тільки розраховувати на ринкові сигнали, а й думати про інші шляхи швидкого створення таких систем". Для цього знадобляться "певні законодавчі рамки, що дозволяють зрозуміти відмінність оператора системи накопичення від інших учасників ринку".

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