Украинцы не доплачивают за свет: в чем опасность и к чему это приведет

Новая модель рынка электроэнергии уже работает в Украине. Произошли существенные структурные изменения, введенные сегменты, которых не было раньше, а на энергетическом поле появились совершенно новые игроки. Население уже давно не платит полную стоимость потребляемой электроэнергии. Зато часть суммы компенсируют за счет бизнеса.

Каким сейчас является рынок электрической энергии, можно ли назвать его полноценным и как разобраться в нововведениях рядовому украинскому потребителю. Об этом – OBOZREVATEL консультировался с ведущими специалистами на рынке энергетики.

Тариф для потребителя

Здесь все просто! Введение рыночных механизмов никоим образом не повлияло на тарифы для потребителей. Ни одного резкого скачка цен, о котором ходили слухи, не произошло. Государство зафиксировало стоимость кВт-ч на год. Цены на услуги энергетиков остались, как и до введения Закона об электроэнергии: 0,90 коп. за 1 кВт-ч, а если на счетчике более 100 кВт – это уже будет 1,68 грн/кВт-час. Реальная стоимость одного киловатта выше. Но, по закону, разницу между тарифом для бытовых потребителей и реальной стоимостью доплачивают предприниматели.

Украинцы платят за электричество значительно меньше, чем жители европейских стран: у нас один кВт-ч в этом году стоит 3,6 евроцента (0,95 грн), в Болгарии – 9,9 (2,62 грн), а в Греции – 19,1 (5 грн). Дороже свет в Германии (33,2 евроцента – 9,12 грн/кВт-ч) и Дании (33,6 – 9,23 грн/кВт-ч).

Кому платит потребитель

На рынке произошли существенные изменения. В прошлом году на базе облэнерго были созданы:

Операторы системы распределения (ОСР). Они занимаются передачей электроэнергии любого поставщика к потребителю по фиксированным, регулируемым государством тарифам. Среди функций ОСР – качество и надежность электроснабжения, управление системой распределения, эксплуатация и ремонт электрических линий и подстанций, а также подключение потребителей, установка счетчиков и фиксация показаний.

Компании-поставщики универсальной услуги (ПУП), которые гарантируют продажу электроэнергии населению по фиксированным, регулируемым государством ценам. Они на рынке ведут конкурентную борьбу за клиентов – промышленных потребителей. Инструментами борьбы является низкая цена, график оплаты, сервис. Среди функций поставщика универсальной услуги – также отправки счетов клиентам, осуществление расчетов за потребленную энергию, предоставление данных за потребленную электроэнергию.

Итак, на пути от электростанции до розетки потребителя вся электроэнергия должна пройти через магистральные сети оператора системы передачи (ОСП) – "Укрэнерго" – и сеть оператора системы распределения (ОСР), который в каждом регионе свой. При этом необходимо уплатить не только за услуги этих компаний, но и за услуги поставщика универсальной услуги (ПУП) и технологические расходы электроэнергии в сети, которые происходят из-за нагрева проводов и при трансформации напряжения на подстанциях.

Кто устанавливает тарифы?

Тариф на электроэнергию, как и ранее, устанавливает государство. Для этого работает специальный орган – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Все компании, которые поставляют электричество бытовым потребителям, обязаны выставлять только тарифы, установленные НКРЭКУ. Тариф (единый для всей страны) на передачу электроэнергии - 312,14 грн/МВт-ч (без учета НДС).

Что касается тарифа на распределение электроэнергии, это уже отдельный тариф, который утверждается отдельным постановлением НКРЭКУ для каждого облэнерго.

Последние тарифы НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии установлены на уровне 155,40 грн/МВт-ч, а на услуги диспетчерского управления – 10,23 грн/МВт-час.

Что такое компания "Гарантированный покупатель"

Это реформировано государственное предприятие "Энергорынок". Ее задача – гарантированно покупать электроэнергию в "зеленой" генерации и продавать ее на рынке "на сутки вперед". По сути биржа.

Также на Гарантированного покупателя возложено функционирование механизма PSO, который был принят для того, чтобы цены для населения выросли после старта рынка. То есть предприятие покупает электроэнергию у "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", часть продает Поставщикам универсальных услуг по ценам, которые позволят им сохранить текущий тариф для населения, а часть продается на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь.

Кстати, теоретически население может и напрямую покупать электроэнергию на такой бирже, но это достаточно сложно, поэтому потребители в основном будут иметь дело с трейдером (поставщиком универсальной услуги).

Проблема украинского рынка электроэнергии

В Украине внедрена система специальных обязанностей для "обеспечения общественных интересов". В частности, покупка электрической энергии по "зеленому" тарифу у приоритете рынка. Кроме того, играет важную роль уплата компенсационных платежей, а также удешевление электроэнергии для общественно важных потребителей: школ, больниц и тому подобное.

Для сохранения льготной цены, как мы уже отмечали, используется механизм обеспечения населения электрической энергией, произведенной государственными компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", стоимость электроэнергии которых является самой низкой в Украине.

На самом деле электроэнергия может быть дешевле или дороже в разное время суток (в зависимости от соотношения спроса и предложения), у разных производителей и т.д., но при этом на всех участках своего пути, от электростанции до розетки потребителя, она будет стоить одинаково.

Поэтому, если цена электроэнергии "Энергоатома" составляет 57 коп., а население платит значительно меньше, то разницу должен кто-то оплатить. В Украине за население это делают небытовые потребители, к которым относится промышленность и вообще любой бизнес.

Итак, на самом деле электроэнергия стоит для всех потребителей одинаково, просто населения благодаря перекрестному субсидированию платит за нее не сразу, а по искривленной схеме - через стоимость товаров и услуг.

Что делать?

Не рыночный механизм создал крайне несправедливое распределение государственной помощи для оплаты электроэнергии, ведь у нас 90 коп. за 1 кВт-ч одинаково платят и пенсионеры с минимальной пенсией, и директор крупной компании, и бизнесмен. Исправить это можно будет только когда все потребители будут платить за электроэнергию ее настоящую цену, как и любой другой товар.

Кстати, если промышленность сбросит бремя перекрестного субсидирования – а это, по оценке экспертов, 45 млрд грн – она может стать более свободной и конкурентоспособной на мировом рынке.

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