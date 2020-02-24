На півночі Фінляндії зафіксували негативні ціни на електрику в розмірі мінус 20 євроцентів за МВт*год.

Ситуація виникла завдяки розвитку альтернативної енергетики, повідомляє фінське видання Yle. Автори видання нагадують, що практика появи негативних цін на електроенергію останнім часом стала звичною для Німеччини і Данії.

Вітрогенератори в Фінляндії valtioneuvosto.fi

Різке зниження ціни обумовлено поєднанням аномально теплої для зими погоди, зниженням споживання промисловістю через страйки на целюлозно-паперових комбінатах і піковим виробленням на вітряних електростанціях через циклон, що дійшов до Фінляндії.

Негативні ціни на електрику в останні роки стали типовими в ЄС. У Німеччині негативні тарифи фіксуються вже кілька сотень годин на рік, а декілька вихідних днів в 2019 році виявилися майже цілком "безкоштовними".

"Головна причина негативних цін – прискорений розвиток в Європі альтернативної енергетики, особливо сонячної та вітряної, сильно залежною від погоди і з вираженими піками вироблення. У цих умовах нізкоманевренній "базовій" енергетиці безпечніше і в кінцевому підсумку дешевше працювати в "мінус", ніж зменшувати потужність", – повідомляють автори.

При цьому видання відзначає, що в цілому енергосистемам перевиробництво енергії швидше шкодить, їхні оператори змушені витрачати чималі суми на балансування потужностей. В ЄС навіть були змушені встановити "правило шести годин" для альтернативної енергетики – енергосубсідіі відміняють на день, якщо очікується більше шести годин негативних цін.

"Слід очікувати, що в Європі електроенергія буде коштувати нижче нуля все частіше. Це станеться в тому числі через глобальне потепління: воно одночасно знижує витрати на опалення і підвищує запаси енергії в атмосфері. Однак зниження середньої ціни електрики очікувати не слід", – пишуть автори.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що системи накопичення і зберігання електрики можуть вирішити проблему нестабільної роботи відновлюваної енергетики України.

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