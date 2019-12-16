Schneider Electric разработала план действий для создания безуглеродного мира

Компания Schneider Electric разработала план действий для создания чистого безуглеродного мира. В рамках плана предлагается на 5 лет раньше перейти на углеродистую нейтральность.

Являясь мировым лидером в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизацией, Schneider Electric объявила о переходе к решительным действиям, направленных на достижение углеродистой нейтральности. План компании состоит из трех этапов:

ускорить на пять лет переход всей своей расширенной экосистемы на углеродистую нейтральность;

сократить эмиссию углерода к нулю к 2030 году в соответствии с установленными SBT-целями (принцип SBT предлагает установить научно обоснованные цели по уменьшению выбросов парниковых газов, чтобы достигнуть целей Парижского соглашения, а также оценивает и утверждает эти цели. - Ред);

достигнуть нулевого выброса углерода во всей цепи поставок к 2050 году;

Ожидается, что постепенное решение этих задач ускорит выполнение цели по снижению средней мировой температуры на 1,5 °C, установленной Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC).

Также Schneider Electric призывает другие компании снизить уровень выбросов, предлагая свои продукты и услуги, которые уже сейчас помогают многим компаниям на рынке оптимизировать свою деятельность и найти новые и эффективные решения для своего бизнеса.

"Изменение климата – это серьезная угроза здоровью и благополучию общества. Мы должны совместно работать над снижением уровня выбросов углерода и остановить рост средней температуры. Наша приверженность к углеродистой нейтральности уже сегодня неразрывно связана с бизнес-решениями и системой управления компании, но мы все равно нацелены на больший результат. Schneider Electric не только наращивает свои обязательства по уменьшению выбросов углерода и сокращает сроки их исполнения, но и призывает других к принятию решительных мер и внедрение более устойчивых методов ведения бизнеса, которые помогут создать условия для построения безуглеродного мира", – утверждает генеральный директор Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар.

В процессе развития концепции углеродистой нейтральности компания Schneider Electric создала несколько систем социальной защиты, призванных защитить население от негативного воздействия во время переходного периода. Программа Access to Energy позволит обеспечить электроэнергией 80 млн человек к 2030 году и научить более одного миллиона специалистов из развивающихся стран до 2025 года.

У компании есть два механизма инвестирования, предназначенных для поддержки различных стартапов, деятельность которых способствует достижению SDG7 ( "чистая" и доступная энергия), за счет инвестиций в их акционерный капитал. Ожидается, что в результате работы этих механизмов увеличится количество подключенных к сети домохозяйств, а также малых и средних компаний, расположенных на удаленных от центральных регионов территориях (Африка, Индия и Юго-Восточная Азия) и уменьшится количество европейских районов, страдающих от недостатка энергии.

"Доступ к электроэнергии – это одно из базовых прав человека, но мы не можем позволить себе игнорировать последствия потребления такого количества энергии. Необходимо найти способы обеспечить электричеством те слои населения, которые страдают от ее недостатка и дать им возможность развиваться в соответствии с целями и задачами концепции устойчивого развития", – подчеркнул Жан-Паскаль Трикуар

Последние 15 лет компания Schneider Electric с помощью инновационных коммерческих предложений и стратегических решений пыталась снизить уровень выбросов углерода как на своих объектах, так и на объектах своих заказчиков. Успех этих инициатив позволит компании к 2025 году достичь углеродной нейтральности и двигаться в направлении дальнейшего снижения эмиссии углерода в течение всей цепочки поставок до 2050 года.

"Обеспечение углеродистой нейтральности по всей цепи поставок – это сложная задача, которая требует от компании разработки новых моделей ведения бизнеса и расширения сотрудничества с поставщиками, партнерами и клиентами. Противостоять изменениям климата можно только с помощью инноваций и сотрудничества, поэтому Schneider Electric будет и впредь делать все возможное, чтобы занимать исключительно позиции лидера в производстве товаров и услуг, которые помогут достичь ощутимого прогресса в реализации целей устойчивого развития ООН", – заявил старший вице-президент Schneider Electric по устойчивому развитию Жиль Вермот Дерош.

Schneider Electric сотрудничает в области сокращения выбросов углерода и защиты окружающей среды, предлагая продукты, решения и услуги, которые могут быть использованы компаниями в рамках политики устойчивого развития на всех этапах их деятельности. Например, внутренняя программа Schneider Electric Smart Factory Program предусматривает применение решений Schneider EcoStruxure™ по всей цепи поставок.

Программа показывает, что EcoStruxure – одно из лучших решений для повышения эксплуатационной и энергетической эффективности. Сервисы Schneider Energy & Sustainability Services (ESS) помогают клиентам отслеживать уровень выбросов CO2, а недавно запущенное решение Schneider Electric Exchange предоставляет краудсорсингову платформу для поддержки инновационных идей, связанных с выполнением сложных задач в энергетической экосистеме.

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