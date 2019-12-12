Главная Новости
12 декабря • обновлено в 12:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Экология

Мегаполис в Германии объявил о чрезвычайной ситуации из-за экологии

749
Читать материал на украинском

Сенат Берлина в Германии объявил о признании чрезвычайной климатической ситуации на Земле. При этом в оппозиции отметили, что решение правительства города является "сугубо символическим".

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сообщение радио "Rundfunk Berlin-Brandenburg". Стоит отметить, что члены парламента не определили список конкретных задач для решения проблемы.

Забастовка в Германии

Забастовка в Германии

thelocal.de

Новости
Самое горячее десятилетие: появился пугающий прогноз по климату на Земле

"Мы заявили, что хотим выйти за рамки наших прежних целей по сокращению выбросов CO2 на 85% по сравнению с 1990 годом, мы хотим добиться значительно большего, чем эти 85%", – заявил мэр Берлина Михаэль Мюллер после заседания Сената.

Своим решением Берлин фактически присоединился к аналогичным резолюциям муниципалитетов по всему миру, включая более 50 городов в самой Германии, которые также объявили о чрезвычайной климатической ситуации. Также руководство Берлина планирует к 2050 году существенно уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

Напомним, 4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по предотвращению изменения климата и призвано заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. На данный момент документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году они официально уведомили о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, замедление роста среднегодовой температуры с тем, чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена, а также создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Алекс Шухарт
Место
Германия Берлин
Теги
Green Oboz климат Экология
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги