Мегаполис в Германии объявил о чрезвычайной ситуации из-за экологии

Сенат Берлина в Германии объявил о признании чрезвычайной климатической ситуации на Земле. При этом в оппозиции отметили, что решение правительства города является "сугубо символическим".

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сообщение радио "Rundfunk Berlin-Brandenburg". Стоит отметить, что члены парламента не определили список конкретных задач для решения проблемы.

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"Мы заявили, что хотим выйти за рамки наших прежних целей по сокращению выбросов CO2 на 85% по сравнению с 1990 годом, мы хотим добиться значительно большего, чем эти 85%", – заявил мэр Берлина Михаэль Мюллер после заседания Сената.

Своим решением Берлин фактически присоединился к аналогичным резолюциям муниципалитетов по всему миру, включая более 50 городов в самой Германии, которые также объявили о чрезвычайной климатической ситуации. Также руководство Берлина планирует к 2050 году существенно уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

Напомним, 4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по предотвращению изменения климата и призвано заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. На данный момент документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году они официально уведомили о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, замедление роста среднегодовой температуры с тем, чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена, а также создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

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