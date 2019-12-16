Schneider Electric розробила план дій для створення безвуглецевого світу

Компанія Schneider Electric розробила план дій для створення чистого безвуглецевого світу. В рамках плану пропонується на 5 років раніше перейти на вуглецеву нейтральність.

Будучи світовим лідером у наданні цифрових рішень у галузі управління електроенергією і автоматизацією, Schneider Electric оголосила про перехід до рішучих дій, спрямованих на досягнення вуглецевої нейтральності. План компанії складається з трьох етапів:

прискорити на п'ять років перехід всієї своєї розширеної екосистеми на вуглецеву нейтральність;

скоротити емісію вуглецю до нуля до 2030 року відповідно до встановлених SBT-цілей (принцип SBT пропонує встановити науково обґрунтовані цілі щодо зменшення викидів парникових газів, щоб досягти цілей Паризької угоди, а також оцінює і стверджує ці цілі. - Ред);

досягти нульового викиду вуглецю в усьому ланцюгу поставок до 2050 року.

Очікується, що поступове вирішення цих завдань прискорить виконання мети щодо зниження середньої світової температури на 1,5 °C, встановленої Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату (IPCC).

Також Schneider Electric закликає інші компанії знизити рівень викидів, пропонуючи свої продукти і послуги, які вже зараз допомагають багатьом компаніям на ринку оптимізувати свою діяльність і знайти нові й ефективні рішення для свого бізнесу.

"Зміна клімату – це серйозна загроза здоров'ю та добробуту суспільства. Ми повинні спільно працювати над зниженням рівня викидів вуглецю і зупинити зростання середньої температури. Наша прихильність до вуглецевої нейтральності вже сьогодні нерозривно пов'язана з бізнес-рішеннями та системою управління компанії, але ми все одно націлені на більший результат. Schneider Electric не тільки нарощує свої зобов'язання щодо зменшення викидів вуглецю та скорочує терміни їх виконання, а й закликає інших до прийняття рішучих заходів і впровадження більш стійких методів ведення бізнесу, які допоможуть створити умови для побудови безвуглецевого світу", – стверджує генеральний директор Schneider Electric Жан-Паскаль Трікуар.

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В процесі розвитку концепції вуглецевої нейтральності компанія Schneider Electric створила кілька систем соціального захисту, покликаних захистити населення від негативного впливу під час перехідного періоду. Програма Access to Energy дозволить забезпечити електроенергією 80 млн осіб до 2030 року і навчити більше одного мільйона фахівців з країн, що розвиваються, до 2025 року.

У компанії є два механізми інвестування, призначених для підтримки різних стартапів, діяльність яких сприяє досягненню SDG7 ("чиста" і доступна енергія), за рахунок інвестицій в їх акціонерний капітал. Очікується, що в результаті роботи цих механізмів збільшиться кількість підключених до мережі домогосподарств, а також малих і середніх компаній, розташованих на віддалених від центральних регіонів територіях (Африка, Індія і Південно-Східна Азія) і зменшиться кількість європейських районів, які страждають від нестачі енергії.

"Доступ до електроенергії – це одне з базових прав людини, але ми не можемо дозволити собі ігнорувати наслідки споживання такої кількості енергії. Необхідно знайти способи забезпечити електрикою ті верстви населення, які страждають від її нестачі і дати їм можливість розвиватися відповідно до цілей і завдань концепції сталого розвитку", – підкреслив Жан-Паскаль Трікуар

Останні 15 років компанія Schneider Electric за допомогою інноваційних комерційних пропозицій і стратегічних рішень намагалася знизити рівень викидів вуглецю як на своїх об'єктах, так і на об'єктах своїх замовників. Успіх цих ініціатив дозволить компанії до 2025 року досягти вуглецевої нейтральності і рухатися в напрямку подальшого зниження емісії вуглецю протягом всього ланцюжка поставок до 2050 року.

"Забезпечення вуглецевої нейтральності по всьому ланцюгу поставок – це складне завдання, яке вимагає від компанії розробки нових моделей ведення бізнесу і розширення співпраці з постачальниками, партнерами і клієнтами. Протистояти змінам клімату можна тільки за допомогою інновацій та співпраці, тому Schneider Electric буде і надалі робити все можливе, щоб займати виключно позиції лідера у виробництві товарів і послуг, які допоможуть досягти відчутного прогресу в реалізації цілей сталого розвитку ООН", – заявив старшій віце-президент Schneider Electric зі сталого розвитку Жиль Вермот Дерош.

Schneider Electric співпрацює в області скорочення викидів вуглецю і захисту навколишнього середовища, пропонуючи продукти, рішення і послуги, які можуть бути використані компаніями в рамках політики сталого розвитку на всіх етапах їх діяльності. Наприклад, внутрішня програма Schneider Electric Smart Factory Program передбачає застосування рішень Schneider EcoStruxure™ по всьому ланцюгу поставок.

Програма показує, що EcoStruxure – одне з кращих рішень для підвищення експлуатаційної та енергетичної ефективності. Сервіси Schneider Energy & Sustainability Services (ESS) допомагають клієнтам відстежувати рівень викидів CO2, а недавно запущене рішення Schneider Electric Exchange надає краудсорсінгову платформу для підтримки інноваційних ідей, пов'язаних з виконанням складних завдань в енергетичній екосистемі.

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