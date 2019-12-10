В Германии город временно перешел на "зеленую" энергию: что из этого вышло

Город Бордесхолм в Германии отключился от центральной электрической сети и в течение часа обеспечивал все свои потребности благодаря возобновляемой энергии.

Об этом сообщает издание PV Magazine. Авторы подчеркивают, что процедура нужна была для того, чтобы показать, как населенные пункты могли бы перейти на "зеленую" энергию с помощью систем для накопления электричества.

Аккумуляторы компании SMA energy-storage.news

Для проведения испытаний власти города использовали аккумуляторы компании SMA, подключенные к местной солнечной электростанции. Во время отключения от центральной энергосети город использовал энергию из батарей, что стало "демонстрацией экономической целесообразности использования и расширения "зеленых" источников энергии вместе с емкостями для хранения энергии из возобновляемых ресурсов", отметили в администрации города.

В компании SMA, которая предоставила мощности батарей, отметили что все процедуры, включая отключение от центральной сети, работу от аккумуляторов и повторную синхронизацию с коммунальными сетями, прошли без проблем. "Система хранения энергии удовлетворяла весь городской спрос на электричество, который, таким образом, мог быть обеспечен исключительно за счет возобновляемых источников", – заявил инженер-разработчик системы SMA Пол Роберт Станкат.

На данный момент Бордесхолм уже использует 75% электроэнергии, полученной из возобновляемых источников, отмечает издание Energy Storage. К 2020 году власти города планируют полностью перейти на возобновляемую энергию

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