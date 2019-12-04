Рада запретила импорт электроэнергии из России: что изменится

Депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект №2233, который предусматривает запрет на импорт электричества из России по двусторонним договорам.

Документ поддержали 274 народных депутата, из них 233 дала фракция "Слуга народа" (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

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Главные тезисы законопроекта:

запретить продажу или поставку энергии, импортируемой из России, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке;

урегулировать механизм покупки электроэнергии по "зеленому" тарифу;

предотвратить неконтролируемый рост цен на электроэнергию;

обеспечить теплоснабжение потребителей в отопительный период.

В целом документ запрещает продажу и поставку электроэнергии из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. При этом Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) получила право аннулировать результаты торгов.

В то же время документ сохраняет возможность поставки российской электроэнергии на "рынок на сутки вперед". Также закон полностью позволяет свободную поставку белорусской электроэнергии на любой сегмент украинского рынка.

Согласно пояснительной записке, целью закона является недопущение неконтролируемого роста цен на электроэнергию. В частности, НКРЭКУ позволят установить предельный размер цены на электричество на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

Согласно закону до 31 декабря 2020 года НКРЭКУ имеет полномочия ограничивать доступную пропускную способность, которая делится на суточных и месячных аукционах между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества.

Кроме того, НКРЭКУ имеет право аннулировать результаты годового аукциона, на котором распределена пропускная способность на 2020 год между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества. В таком случае осуществляется возмещение средств, уплаченных за распределенную пропускную способность.

Указано, что до 31 декабря 2019 включительно предельная нижняя граница обязательной продажи электроэнергии производителями на рынке "на сутки вперед" не может быть меньше 10% их месячного объема продаж электроэнергии. При этом с 1 января 2020 до 31 декабря 2025 включительно граница не сможет быть меньше 15%.

Стоит отметить, что эта норма не касается производителей, осуществляющих производство электроэнергии из альтернативных источников. Предельные цены будут устанавливаться НКРЭКУ после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.

До 1 июля 2023 стоимость услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников, которая предоставляется "Гарантированным покупателем" (ГП), будет определяться с учетом разницы между доходами и расходами, возникшей во время исполнения обязанностей ГП.

В законе также прописано, что с 1 апреля 2020 НКРЭКУ имет право устанавливать тарифы на отпуск электроэнергии производителям электроэнергии на теплоэлектроцентралях. При этом он должен быть на уровне не ниже себестоимости.

итоги голосования Скриншот прямой трансляции

Итоги голосования по фракциям Скриншот прямой трансляции

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2019 начала работать новая модель розничного рынка электроэнергии. В частности, целью нововведения было разрушение монопольной системы, которая должна позволить Украинский самостоятельно выбирать, у кого и по какой цене покупать электроэнергию.

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