Рада заборонила імпорт електроенергії з Росії: що зміниться

Депутати Верховної Ради України схвалили у другому читанні законопроєкт №2233, який передбачає заборону на імпорт електрики з Росії за двосторонніми договорами.

Документ підтримали 274 народних депутати, з них 233 дала фракція "Слуга народу" (щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

kievinform.com

Головні тези законопроєкту:

заборонити продаж або постачання енергії, що імпортується з Росії, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку;

врегулювати механізм купівлі електроенергії за "зеленим" тарифом;

запобігти неконтрольоване зростання цін на електроенергію;

забезпечити теплопостачання споживачів в опалювальний період.

В цілому документ забороняє продаж та постачання електроенергії з РФ за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку. При цьому Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) отримала право анулювати результати торгів.

Водночас документ зберігає можливість поставки російської електроенергії на "ринок на добу вперед". Також закон повністю дозволяє вільну поставку білоруської електроенергії на будь-який сегмент українського ринку.

Згідно з пояснювальною запискою, метою закону є недопущення неконтрольованого зростання цін на електроенергію. Зокрема НКРЕКП дозволять встановити граничний розмір ціни на електрику на ринку “на добу наперед” та на внутрішньодобовому ринку.

Відповідно до закону до 31 грудня 2020 року НКРЕКП має повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного співтовариства.

Крім того, НКРЕКП має право анулювати результати річного аукціону, на якому розподілено пропускну спроможність на 2020 рік між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного співтовариства. У такому разі здійснюється відшкодування коштів, сплачених за розподілену пропускну спроможність.

Вказано, що до 31 грудня 2019 року включно гранична нижня межа обов'язкового продажу електроенергії виробниками на ринку "на добу наперед" не може бути меншою за 10% їхнього місячного обсягу продажу електроенергії. При цьому з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2025 року включно межа не зможе бути меншою за 15%.

Варто зазначити, що ця норма не стосується виробників, що здійснюють виробництво електроенергії з альтернативних джерел. Граничні ціни встановлюватимуться НКРЕКП після консультацій з Антимонопольним комітетом України.

До 1 липня 2023 року вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, яка надається "гарантованим покупцем" (ГП), визначатиметься з урахуванням різниці між доходами та витратами, що виникла під час виконання обов'язків ГП.

У законі також прописано, що з 1 квітня 2020 року НКРЕКП має право встановлювати тарифи на продаж електроенергії виробникам електроенергії на теплоелектроцентралях. При цьому він має бути на рівні не нижче за собівартість.

Підсумки голосування Скріншот прямої трансляції

Підсумки голосування по фракціях Скріншот прямої трансляції

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2019 року почала працювати нова модель роздрібного ринку електроенергії. Зокрема метою нововведення було руйнування монопольної системи, яка має дозволити українцям самостійно вибирати, у кого і за якою ціною купувати електроенергію.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!