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21 февраля • обновлено в 13:15
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Пересмотр "зеленых" тарифов: в правительстве Украины озвучили планы

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Министерство энергетики и защиты окружающей среды обсуждает с инвесторами объектов возобновляемой энергетики компромисс по размеру "зеленых" тарифов в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает "Интерфакс-Украина". По словам чиновника, Минэкоэнерго построило модель рынка и показало всю экономику страны инвесторам.

Зеленые тарифы

Зеленые тарифы

shutterstock.com

Новости
Будущее "зеленых" тарифов: у Зеленского сообщили о новой модели

"Мы предвидим серьезные проблемы с тем, чтобы обслуживала наша энергетика такие высокие обязательства. Мы находимся в диалоге с рынком. Мы с ЕБРР и другими уважаемыми нашими инвесторами постоянно обсуждаем возможный компромисс и договоренность, чтобы не допустить ретроспективного изменения правил", – заявил Гончарук.

По словам главы правительства, руководство страны также не поддерживает ретроспективное изменение правил.

Отметим, что ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг снизила "зеленый" тариф для построенных и введенных в эксплуатацию в 2020 году солнечных электростанций.

Согласно решению регулятора, ставки "зеленого" тарифа для СЭС, которые были введены в эксплуатацию с начала 2020 года, установлены на следующем уровне: для промышленных СЭС – 11,26 евроцентов/кВт*час, а для кровельных станций – 12,28 евроцентов/кВт*час.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет. По словам президента, правительство "не будет делать никаких шагов, которые ухудшат условия для ведения бизнеса в Украине".

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Автор
Алекс Шухарт
Персона
Алексей Гончарук
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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