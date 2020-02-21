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21 лютого • оновлено в 13:19
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Перегляд "зелених" тарифів: в уряді України озвучи плани

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Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища обговорює з інвесторами об'єктів відновлюваної енергетики компроміс щодо розміру "зелених" тарифів в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє "Інтерфакс-Україна". За словами чиновника, Мінекоенерго побудувало модель ринку і показало всю економіку країни інвесторам.

Зелені тарифи

Зелені тарифи

shutterstock.com

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"Ми передбачаємо серйозні проблеми з тим, щоб наша енергетика обслуговувала такі високі зобов'язання. Ми знаходимося в діалозі з ринком. Ми з ЄБРР та іншими шанованими нашими інвесторами постійно обговорюємо можливий компроміс і домовленість, щоб не допустити ретроспективного зміни правил", – заявив Гончарук.

За словами глави уряду, керівництво країни також не підтримує ретроспективне зміна правил.

Відзначимо, що раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг знизила "зелений" тариф для побудованих і введених в експлуатацію в 2020 році сонячних електростанцій.

Згідно з рішенням регулятора, ставки "зеленого" тарифу для СЕС, які були введені в експлуатацію з початку 2020 року, встановлено на наступному рівні: для промислових СЕС – 11,26 євроцентів/кВт*год, а для покрівельних станцій – 12,28 євроцентів/кВт*год.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як президент України Володимир Зеленський заявив, що ретроспективної зміни "зеленого" тарифу не буде. За словами президента, уряд "не робитиме ніяких кроків, які погіршать умови для ведення бізнесу в Україні".

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Автор
Алекс Шухарт
Особа
Олексій Гончарук
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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