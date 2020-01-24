Будущее "зеленых" тарифов: у Зеленского сообщили о новой модели

Правительство Украины предложит инвесторам новую модель дальнейшего развития возобновляемой энергетики (ВИЭ) в Украине.

Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Юлия Кузнецова, пишет "Интерфакс-Украина". В результате диалога с представителями бизнеса будет выработана новая модель стимулирования развития отрасли, говорится в сообщении.

Возобновляемая энергетика geoenergetics.ru

"Если говорить о "зеленой" энергетике, то, по сути, мы сейчас ведем диалог с бизнесом, чтобы найти приемлемую модель для действующих инвесторов, которые уже инвестировали. Никто не говорит об урезании" зеленых "тарифов", – говорится в сообщении Кузнецовой. По ее словам, инвесторам предлагают "альтернативный механизм стимулирования", который они смогут добровольно выбрать.

При этом чиновница подчеркнула, что речь не идет о каких-то ретроспективных изменениях.

"Это будет предложение от государства, возможно, по несколько уменьшенному уровню "зеленого" тарифа, но на более длительный период", – отметила заместитель главы Офиса президента. Кузнецова также отметила, что государство "финализирует свой диалог с индустрией".

Не только Украине приходится пересматривать условия развития ВИЭ, уверяет чиновница. При этом, в отличие от других европейских стран, Украина ищет сбалансированные варианты решения проблемы, которые позволили бы бизнесу развиваться, а государству – снять финансовую нагрузку по оплате "зеленых" тарифов, подчеркнула Кузнецова.

"Это не какой-то единственный случай, когда Украина идет по этому пути. Но мы не хотим идти по пути Испании, Румынии, Венгрии, которые сильно урезали "зеленые" тарифы", – заявила она.

Украинская энергосистема из-за проблем с балансировкой рынка энергии не может выдержать такого количества "зеленой" генерации, уверяет Кузнецова.

"Если только в прошлом году ввели 4,2 ГВт ВИЭ, то это очень много даже по меркам Европы. Такими темпами мы за пять лет достроим дополнительно треть всей генерации, которая есть у нас, и остро встанет вопрос, чем ее балансировать", – отметила заместитель главы Офиса президента.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Украине владельцам домашних солнечных электростанций и ветрогенераторов перестали оплачивать стоимость произведенной электроэнергии по "зеленому" тарифу.

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