В Украине резко снизили "зеленый" тариф для солнечных электростанций

В Украине для построенных и введенных в эксплуатацию в 2020 году солнечных электростанций (СЭС) "зеленый" тариф снизили на 25%.

Решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает ExPro. Соответствующее решение было принято на заседании регулятора, которое состоялось 18 февраля.

Согласно решению регулятора, ставки "зеленого" тарифа для СЭС, которые были введены в эксплуатацию с начала 2020 года, установлены на следующем уровне: для промышленных СЭС – 11,26 евроцентов/кВт*час, а для кровельных станций – 12,28 евроцентов/кВт*час.

Издание отмечает, что под новые ставки тарифа уже попали два объекта: солнечная электростанция мощностью 6,3 МВт в городе Бахмач под Черниговом, и крышная станция мощностью 0,2 МВт из Киева.

Напомним, что 6 декабря 2019 года группа нардепов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики". Согласно законопроекту, предусматривается добровольное снижение размера "зеленого" тарифа для действующих СЭС на 10%, новых – 15%, действующих ВЭС - на 5%, новых – на 7,5% с его пролонгацией до 15 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Кроме того, согласно законопроекту, сокращаются сроки строительства объектов: до 1 апреля 2020 года должны быть введены в эксплуатацию СЭС, а к 31 декабря 2020 года – ВЭС, которые остаются работать по действующим условиям, до 1 сентября 2020 года – СЭС и до 30 июня 2022 года – ВЭС, которые согласятся на добровольную реструктуризацию.

В то же время устанавливается гарантия неизменности размера "зеленого" тарифа в течение 15 лет после ввода в эксплуатацию станции ВИЭ для владельцев станций, согласившихся на реструктуризацию.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет. По словам президента, правительство "не будет делать никаких шагов, которые ухудшат условия для ведения бизнеса в Украине".

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