У нефти проблемы? Крупнейший мировой банк объявил войну ископаемому топливу

Руководство банка Goldman Sachs в США заявило о прекращении инвестиций в разведку и добычу нефти в Арктике, а также добычу угля и строительство угольных электростанций.

Об этом сообщает Electrek. При этом руководство банка подчеркивает, что исключения будут сделаны лишь для "углеродно-нейтральных проектов", которые сокращают вредные выбросы и компенсируют оставшиеся загрязнения.

Goldman Sachs является самым крупным в мире инвестиционным банком и его решение о снижении "давления на окружающую среду" станет отличным стимулом для всей индустрии, отмечает издание. Благодаря инициативе банка горнодобывающие компании начнут сокращать выбросы, поскольку это повысит их шансы на получение инвестиций в будущем.

В ближайшие 10 лет руководство банка планирует потратить порядка $750 млрд на устойчивое развитие и борьбу с изменениями климата в мире. "Долгосрочный финансовый успех компании связан со стабильностью мировой экономики и благосостоянием общества, поэтому для их поддержки нужно начать решительную борьбу с климатическим кризисом", – заявил глава банка Дэвид Соломон.

Бизнесмен также призвал руководство стран мира установить "стоимость углекислого газа для компаний". По его мнению, лучшим способом ограничить вредные выбросы является путь ограничений, торговли квотами или налогов.

Впоследствии экологические организации Rainforest Action Network и Sierra Club отметили, что Goldman Sachs стал первым американским инвестиционным банком, который ограничил финансирование целых секторов нефтегазовой индустрии. При этом экологи отметили, что это не первое подобное решение в мировой практике: французский банк Credit Agricole проводит намного более жесткую политику по отношению к углю, а BNP Paribas и итальянский UniCredit сильнее ограничивают инвестиции в газ и нефть.

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