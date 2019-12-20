У нафти проблеми? Найбільший банк світу оголосив війну викопному паливу

Керівництво банку Goldman Sachs у США заявило про припинення інвестицій у розвідку і видобуток нафти в Арктиці, а також видобуток вугілля і будівництво вугільних електростанцій.

Про це повідомляє Electrek. При цьому керівництво банку наголошує, що винятки будуть зроблені лише для "вуглецево-нейтральних проєктів", які скорочують шкідливі викиди і компенсують забруднення, що лишилися.

Goldman Sachs є найбільшим у світі інвестиційним банком і його рішення про зниження "тиску на довкілля" стане відмінним стимулом для всієї індустрії, зазначає видання. Завдяки ініціативі банку гірничодобувні компанії почнуть скорочувати викиди, оскільки це підвищить їхні шанси на отримання інвестицій у майбутньому.

У найближчі 10 років керівництво банку планує витратити близько $750 млрд на сталий розвиток і боротьбу зі змінами клімату у світі. "Довгостроковий фінансовий успіх компанії пов'язаний зі стабільністю світової економіки і добробутом суспільства, тому для їхньої підтримки треба розпочати рішучу боротьбу з кліматичною кризою", – заявив глава банку Девід Соломон.

Бізнесмен також закликав керівництво країн світу встановити "вартість вуглекислого газу для підприємств". На його думку, найкращим способом обмежити шкідливі викиди є шлях обмежень, торгівлі квотами або податків.

Згодом екологічні організації Rainforest Action Network і Sierra Club зазначили, що Goldman Sachs став першим американським інвестиційним банком, який обмежив фінансування цілих секторів нафтогазової індустрії. При цьому екологи наголосили, що це не перше подібне рішення у світовій практиці: французький банк Credit Agricole проводить набагато жорсткішу політику щодо вугілля, а BNP Paribas та італійський UniCredit сильніше обмежують інвестиції в газ і нафту.

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