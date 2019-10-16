Как мир может избавиться от газовой зависимости: озвучено восемь простых идей

Для того, чтобы избавиться от нефтяной, угольной и газовой зависимости в энергетике, необходимо принять ряд комплексных мер в масштабе всей планеты.

Об этом говорится в аналитической статье издания The Guardian. Журналисты отмечают, что отдельные частные решения не способны решить проблему зависимости от ископаемого топлива.

Для того, чтобы ускорить глобальный переход на возобновляемые источники энергии, аналитики предлагают предпринять восемь конкретных шагов. Их реализация поможет "зеленой" энергетике заместить "ископаемую" на несколько десятков лет раньше, уверены эксперты.

Заставьте политиков уделять время вопросам экологии

"Снижение количества транспорта, который загрязняет воздух, или переход на электромобили, конечно окажет определенную пользу, но все это будет бесполезно, пока политиков не заставят поднимать вопросы экологии в национальном масштабе. Чиновники должны понимать, что эта тема является приоритетной для избирателей, и они получат максимальную поддержку общественности, если начнут борьбу с нефтехимической промышленностью", – отмечают авторы.

Участник протестов против изменений климата сидит на заборе у здания парламента Великобритании.

Прекратить субсидировать добычу ископаемого топлива

По данным Международного валютного фонда, угольная, нефтяная и газовая отрасли получают $5 трлн в год, то есть $10 млн в минуту. Субсидии на добычу и потребление ископаемого топлива вдвое превышают субсидии на возобновляемые источники энергии, что, по словам Международного энергетического агентства, "значительно усложняет задачу" по решению климатического кризиса.

Обложить штрафами выбросы в атмосферу

"Необходимо ввести налог, который заставит компании учитывать ущерб окружающей среде и стимулирует их к сокращению отходов, выбросов и использованию чистых технологий. Опасность заключается том, что это может побудить компании начать размещать свои предприятия в других странах", – отмечают авторы.

Сокращение спроса на ископаемое топливо

Нефтяные компании будут продавать нефть до тех пор, пока есть покупатели. Общественное порицание и социальное и политическое давление могут заставить компании ограничить подобные виды деятельности, но большая часть нефти и газа во всем мире добывается национальными нефтяными компаниями, и им не нужна "социальная лицензия" для работы, поскольку они работают на правительство, которое часто игнорирует общественное мнение.

При этом ни одна компания не сможет игнорировать экономическое давление. Единственный способ сократить добычу нефти в долгосрочной перспективе - это прекратить использование нефти. Сокращение спроса произойдет благодаря государственному регулированию и технологическим развитием дешевых солнечных батарей, ветровых электростанций в открытом море, электромобилей и так далее.

Прекратить сжигание нефти и газа

"Если нельзя запретить добычу нефти и газа, нужно заставить компании добывать ресурсы эффективно. По оценкам Всемирного банка, количество газа, которое ежегодно сжигается в глобальном масштабе, если его использовать для производства электричества, может удовлетворить все потребности Африки в электроэнергии", – подчеркивают аналитики.

Развернуть крупномасштабную компанию по сбору и хранению СO2

Технология CCS, в рамках которой происходит улавливание, сжатие и закачка СО2 в подземные геологические пласты на постоянное хранение вместо выпуска его в атмосферу, до сих пор не получила масштабного распространения. Нефтяные компании обладают опытом развертывания CCS, но без экономического стимула не хотят ее применять.

Прекратить инвестиции в ископаемое топливо

Переход на "зеленую" энергетику создает как массу рисков, так и множество возможностей для бизнеса, однако невозможен, пока инвесторы вкладывают деньги в нефтяные, газовые и угольные компании. Кроме того, зачастую крупные инвесторы распределяют свои вклады, финансируя как альтернативную энергетику, так и углеводородную индустрию.

Для прекращения практики двойных стандартов необходима система регулирования, чтобы "зеленые" инвестиции были действительно зелеными.

Определить "цену" климатического кризиса

"Если рынки не понимают, что на самом деле означает изменение климата для производителей автомобилей, компаний, работающих на ископаемом топливе, и энергетических компаний, то финансовый кризис, вызванный климатом, является лишь вопросом времени. Движение по изъятию ископаемого топлива в настоящее время управляет активами на сумму $11,5 трлн", – резюмируют авторы.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Украина может получить финансирование для поддержки развития альтернативной энергетики и ввода системы "зеленых" аукционов от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

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