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Кем станет единственный сын Тины Кароль: певица раскрыла будущую профессию Вениамина, который учится за границей

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
2,7 т.
Тина Кароль раскрыла, кем станет ее сын
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Украинская певица Тина Кароль рассказала, какую профессию выбрал ее единственный сын Вениамин Огир. 17-летний юноша, который уже много лет учится в Великобритании, определился с будущей специальностью и уже получает образование по выбранному направлению.

Об этом артистка сообщила в комментарии Наталье Тур, отвечая на вопрос об увлечениях сына. По словам Кароль, Вениамин совмещает учебу с танцами.

"Он определился с будущей профессией и уже начинает получать образование в этой области, потому что в старших классах уже происходит распределение по направлениям, – поделилась исполнительница. – Веня – политолог и экономист. Содержательная личность, все, как хотела мама (это шутка). У него хватает логики, ума. Сегодня даже в свои 17 лет он может вести дискуссию о политике и экономике".

Напомним, еще осенью 2025 года певица объяснила, почему отправила сына учиться за границу, когда ему было всего восемь лет. По словам артистки, после смерти мужа Евгения Огира в 2013 году и начала войны на Донбассе она сознательно приняла непростое решение, чтобы мальчик вырос самостоятельным человеком.

Артистка рассказала о жизни сына за границей

Тогда Кароль призналась, что боялась чрезмерной опеки со стороны родных после потери отца, поэтому хотела, чтобы сын с детства учился ответственности. Она также рассказывала, что Вениамин живет в Англии в украинской семье, посещает украинскую церковь, танцует гопак и не терял связи с Родиной.

Сын Кароль учится на политолога и экономиста

Кроме того, артистка подчеркивала, что специально выбрала для сына международную среду, где он растет без российского культурного влияния. Ранее она также рассказывала, что Вениамин интересовался экономикой, бизнесом, политологией, футболом и изучает несколько иностранных языков. Теперь же стало известно, что именно эти увлечения легли в основу его будущей профессии.

Тина Кароль с сыном

Ранее OBOZ.UA писал, что Тина Кароль появилась с сыном в военной форме и назвала его "Терминатором".

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