Кем станет единственный сын Тины Кароль: певица раскрыла будущую профессию Вениамина, который учится за границей

Украинская певица Тина Кароль рассказала, какую профессию выбрал ее единственный сын Вениамин Огир. 17-летний юноша, который уже много лет учится в Великобритании, определился с будущей специальностью и уже получает образование по выбранному направлению.

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Об этом артистка сообщила в комментарии Наталье Тур, отвечая на вопрос об увлечениях сына. По словам Кароль, Вениамин совмещает учебу с танцами.

"Он определился с будущей профессией и уже начинает получать образование в этой области, потому что в старших классах уже происходит распределение по направлениям, – поделилась исполнительница. – Веня – политолог и экономист. Содержательная личность, все, как хотела мама (это шутка). У него хватает логики, ума. Сегодня даже в свои 17 лет он может вести дискуссию о политике и экономике".

Напомним, еще осенью 2025 года певица объяснила, почему отправила сына учиться за границу, когда ему было всего восемь лет. По словам артистки, после смерти мужа Евгения Огира в 2013 году и начала войны на Донбассе она сознательно приняла непростое решение, чтобы мальчик вырос самостоятельным человеком.

Тогда Кароль призналась, что боялась чрезмерной опеки со стороны родных после потери отца, поэтому хотела, чтобы сын с детства учился ответственности. Она также рассказывала, что Вениамин живет в Англии в украинской семье, посещает украинскую церковь, танцует гопак и не терял связи с Родиной.

Кроме того, артистка подчеркивала, что специально выбрала для сына международную среду, где он растет без российского культурного влияния. Ранее она также рассказывала, что Вениамин интересовался экономикой, бизнесом, политологией, футболом и изучает несколько иностранных языков. Теперь же стало известно, что именно эти увлечения легли в основу его будущей профессии.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тина Кароль появилась с сыном в военной форме и назвала его "Терминатором".

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